海洋酸化浩劫 中研院揭氣候變遷下的神經衝擊 烏賊大腦縮小近半

氣候變遷導致海洋吸收大量二氧化碳，造成全球海洋酸化持續加劇。中央研究院細胞與個體生物學研究所副研究員曾庸哲領軍的國際團隊，發現長期暴露於酸化海水中的萊氏擬烏賊（俗稱軟絲），基本視覺仍維持正常，但是視葉神經代謝網絡重組，部分重要腦部結構更明顯萎縮，掠食行為顯著下降。此發現推翻過去認為酸化主要透過損害視覺影響行為的觀點，顯示酸化可能干擾大腦高階神經整合，甚至促使腦部提前啟動結構重塑，無法正確處理與整合視覺訊息。

這也是全球首次記錄到水生動物在酸化環境下，如此明確的大腦層級變化。相關研究於今年發表於《通訊生物學》（Communications Biology）。

在此基礎上，研究團隊進一步與中研院生物醫學科學研究所副研究員黃聖言、生醫轉譯研究中心動物影像設施核磁振造影團隊合作，發現酸化讓烏賊腦體積平均縮小近半。初步成果於今年7月在義大利舉行的實驗生物學學會年會發表後，引起國際媒體關注，包括美國《時代》（TIME）雜誌與英國《泰晤士報》（The Times）均予以報導。研究警示，烏賊這類高智能掠食者在海洋食物網中扮演關鍵角色，一旦失去判斷與捕食能力時，其影響可能牽動整個海洋生態系。

過去海洋酸化研究多聚焦於海洋生物的生理功能，對中樞神經系統與行為模式的影響仍有許多未知。頭足類動物是神經系統最高度演化、感官最發達的海洋無脊椎動物，其中烏賊高度依賴敏銳視覺與快速神經反應捕食，是探討環境變化如何影響高階神經功能的重要研究對象。

研究團隊在中研院臨海研究站的飼養過程中發現，高二氧化碳環境下的烏賊較易出現防禦性吐墨、躲藏角落及捕食遲鈍等異常反應。原推測可能與視覺受損有關，但實驗顯示其基本視覺反應並無明顯變化。

「軟絲看得見，卻可能無法像過去一樣正確地讀懂牠所看到的世界。」曾庸哲說，團隊循線層層分析證實酸化造成的行為異常，可能並非源自感官接收受損，而是大腦高階神經整合層次受到干擾，為理解海洋酸化如何影響動物行為提供新線索。

為進一步釐清酸化是否影響大腦結構，團隊跨域導入磁振造影，比較烏賊在模擬現今海洋與2100年酸化情境下的腦部差異。90天後發現，兩組烏賊體型無明顯差異，但酸化組的整體腦體積平均縮小49%；其中視葉體積減少52%，負責傳遞視覺訊息的視神經束（optic tract）更減少62%。

研究團隊指出，面對氣候變遷，除了關注生物能否存活，其大腦與行為功能能否正常運作更是關鍵。由於全球現有MRI影像分析平台尚無頭足類腦區圖譜可套用，團隊逐層描繪不同腦區，並將影像資料導入機器學習，嘗試智慧化建構全世界首個頭足類腦區圖譜，作為未來研究腦部結構及神經連結的基礎。