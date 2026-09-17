中秋連假高乘載、匝道封閉管制一次看 國道客運最高享4折優惠

今年中秋節與教師節形成4天連假，行政院長卓榮泰指出，交通部已展開疏運規畫，包括推出國道客運優惠，最高可享4折優惠，雙鐵也將加開班次；另因應中秋節，行政院穩定物價小組已開會，要求相關掌握價格與把關食安。

此次連假將從9月25日周五至9月28日周一，共4天。交通部預估，國道南向交通量於9月25日最高，為平日1.5倍，國5為平日1.8倍；北向交通量於9月27日出現最大量，為平日1.3倍，國5北向最大交通量則出現在9月28日，為平日1.4倍。

交通部說，連假期間，除了9月26日至9月28日下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口匝道實施高乘載管制外，本次連假於9月25日在國1內湖至頭份與國3木柵至香山南向入口匝道亦同步實施高乘載管制；連假期間國道通行費採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費。

交通部說，長途用路人建議利用台9線、台61線、台63線及台74接國4等4條替代道路。出發時間可利用1968APP查詢道路資訊，西部國道南向用路人，建議早上6時前或中午12時後出發、北向用路人，建議南部地區9時前、中部地區12時前出發；國道5號南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，北向用路人則建議早上9時前出發，避開壅塞時段。

省道部分，針對台9線蘇花路廊易產生瓶頸路段，將機動調整台9線蘇澳及崇德路段實施大客車優先措施，並於9月25日5至17時、9月26日7至11時、9月27日12至20時、9月28日12至18時等4時段開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

在台61線西濱快速公路部分，將封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口。同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道、並於竹南路段實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口，提升行車效率。

國道客運優惠部分，連假將提供85條國道客運路線享票價6折優惠，且如搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可再享30%回饋，而同時於綠色運輸服務平台註冊者再加碼回饋3%，三者合併加成，最高可享4折優惠。另針對搭乘國道客運、台鐵、高鐵者，也提供10小時內轉乘在地客運享一段票或轉乘特定幸福巴士免費等優惠。

在鐵道部分，高鐵將加開176班次，台鐵也將加開160列次，空運方面；國內航線提供1642架次，提供約13.1萬個座位，其中離島管制航線計1412架次、12.2萬個座位；海運方面，台灣本島與離島間9條航線，規劃830航次，提供約19.2萬座位數，預估運量約11.1萬人次；金馬小三通於疏運期間規畫4條航線216航次，提供約5.8萬座位運能。

卓榮泰要求警政機關確保車站秩序，也請高鐵公司做好管控措施，避免自由座人潮外溢，影響民眾乘車權益，空運則要注意邊境安全管理，各種違禁品包括肉類食品的防堵，各公路封閉管制路段、高乘載管制資訊、國道客運優惠、違規攜帶動植物入境、天候狀況等資訊，請善用多元管宣導。

適逢中秋節，卓榮泰指出，部分節前需求可能增加的食材，價格容易受到波動，副院長鄭麗君已於9月16日舉行穩定物價小組會議，請農業部持續掌握批發市場價格變動，落實各項調配供應，也請消保處掌握月餅等各種食品市場的狀況，衛福部及農業部也要嚴格為各種食安問題把關。

針對中秋節農產供應量能，農業部已盤點各項產品，增加節前供應，包含蔬果增加29%~36%，白肉雞、毛豬及水產品則增加2%~11%，卓榮泰請農業部持續加強產銷調度，滿足中秋節市場消費需求。