長榮航機隊再添生力軍？傳擬向空巴、波音追加採購24架大型客機

彭博引述知情人士報導，長榮航空（2618）正考慮向空中巴士及波音訂購24架大型客機，汰換舊機並擴充機隊。

知情人士透露，長榮航希望透過這次採購，補齊汰換波音777-300ER廣體客機所需的新機。777-300ER是長榮機隊中數量最多的機型，在旗下89架飛機中占近三分之一。

其中一位知情人士說，長榮航計劃未來幾個月內拍板，目前仍在評估兩家製造商的提案，最終也可能決定不下單。

長榮航從2023年到去年，已向這兩家公司訂購約36架雙走道客機，其中部分將用來汰換現有的777-300ER。這次若決定購機，將是在先前訂單之外追加採購。一位知情人士說，長榮希望這批新機能從2030年代中期起陸續交機。

這筆訂單將為亞太航空業的擴張再添一例。大韓航空周三敲定以450億美元購買103架波音飛機，國泰航空及澳洲航空也在評估大筆採購案。

購機案也愈來愈帶有政治色彩，各國紛紛以購買飛機來縮小美國貿易逆差為訴求，也讓飛機製造商更難消化接踵而來的訂單。