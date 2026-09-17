曾妄想傷人如今街頭等醫師 門諾居家治療陪患者走出思覺失調症

花蓮市一處巷口，50多歲的大雄（化名）看見門諾醫院身心科的車子，立刻起身揮手打招呼。很少人知道，這名談吐客氣、偶爾到石材工廠打零工的男子，20多年前曾因思覺失調症陷入嚴重妄想，在被害妄想驅使下傷人，不過在精神居家治療下，病情漸漸得到控制，生活也逐步步上軌道。

門諾醫院精神居家治療已推動30多年，秉持「病人走不進醫院，醫療就走進生活」理念，由醫師、護理師、心理師、職能治療師及社工組成團隊，到宅提供醫療與支持服務，身心科主任周兆平與副主任黃玉娟走訪花蓮市及吉安鄉4戶思覺失調症患者家庭。

大雄過去深信鄰居要加害自己，對周遭充滿敵意，經住院治療及長效針劑控制後，逐漸回到社區生活，現在他每周到石材工廠打零工，也會利用石材製作手機架送給醫護人員；雖然生活逐步穩定，但理財能力仍受疾病影響，補助與收入都由妹妹代管。

周兆平指出，思覺失調症患者最大的挑戰不只是妄想與幻覺，更是生活功能逐漸退化，對一般人稀鬆平常的金錢管理、整理環境及規律作息，都可能成為困難，因此居家治療不只是送藥打針，更重要的是協助維持生活能力，降低反覆住院風險。

另一名女性患者長年抱怨鄰居騷擾、夜夜失眠，原先被診斷為憂鬱症，直到居家訪視時，周兆平看見她租屋處牆面寫滿辱罵鄰居的字句，才發現背後其實是妄想症狀，改以思覺失調症治療，病情才逐漸穩定。

「很多事情如果只在診間，很難真正看見。」周兆平說，一面牆可能改變診斷，也讓醫師更了解病人的真實處境，許多病友從20多歲一路看到50多歲，醫療團隊不只治療疾病，也陪伴患者與家屬走過最艱難歲月。

門諾醫院表示，精神居家治療由精神科醫師、護理師、心理師、職能治療師及社工組成專業團隊，針對拒絕就醫、缺乏病識感、容易中斷治療或生活功能退化的精神病友，到宅提供醫療評估、藥物治療、心理支持及生活功能訓練，希望降低復發與再住院風險，也減輕家屬照顧壓力。