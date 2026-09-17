沙崙科園年用電量直逼整個新北 環團籲台積電承諾2040年達到RE100

環境部將於明上午將舉辦「南部科學園區沙崙園區開發計畫」第二階段環評範疇界定會議。本園區未來將由台積電進駐。環保團體今舉辦記者會指出，該園區1年耗電最高可達237億度，已超越新北市整年度223.9億度的用電量，呼籲台積電將2040年RE100目標納入承諾，而非只停留在政策環評所訂的2040年45%，避免將發電空汙全數轉嫁給全民承擔。

為打造台灣成為人工智慧之島，國科會提出「大南方新矽谷推動方案」，其中沙崙園區以台南沙崙為核心，建構大南方高科技產業生態系。

環保團體今共同召開記者會指出，根據最新資料顯示，沙崙園區長期用電總需求將提高至2700MW（2.7GW），1年耗電將高達約237億度，逼近全台2025年全年用電量8.3%，單一園區用電量已超越新北市整年度的223.9億度。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，台積電已公開承諾2030年使用60%再生能源、2040年使用100%再生能源，但沙崙園區最新文件仍只依科學園區政策環評的政策目標，承諾2040年45%、2050年100%的再生能源，新建的大型先進製程園區，卻仍只以政府政策的最低標準做環評承諾，台積電應利用自身長期購電能力、資金及市場影響力，主動促成新的、更多的再生能源供給。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，若沙崙園區在2030年前後投產時僅使用25%綠電，而非台積電承諾的60%，將出現約75億度缺口，規模相當於一座800MW以上大型燃氣機組的年發電量，恐將增加台灣減碳與能源安全的壓力。

趙家緯以韓國為例，韓國已推動RE100產業園區，將半導體聚落與綠電、電網及再生能源購電協議 （PPA）的整合規畫，沙崙園區的二階環評也應要求開發單位在新增用電時，同步提出本土再生能源、儲能、PPA及電網方案，而非事後再找綠電。

環境權保障基金會主任湯琳翔表示，興達電廠在過去5年內共發生過3次重大停機事故，造成全國大範圍的停電，南科管理局及台積電應該說清楚如何減少依賴大型火力電廠的供電計畫，才能既減少高屏地區的空汙，又同時維護台灣的能源韌性。

氣候對策協會常務理事柯建佑建議，台積電目前採購的太陽光電中，屋頂型僅約3分之1，應運用長期購電能力與企業信用，主動促成新增、低土地衝擊的再生能源，並與台南市政府合作，把屋頂光電結合老屋修繕、石綿瓦汰換，由台積電提供長期綠電採購誘因，讓原本因整修成本高、案場零碎而難以開發的屋頂成為新的綠電來源。

綠色公民行動聯盟研究員林正原另談到核電指出，新建核電廠從完工到用電曠日廢時，與其把希望寄託在核電，不如要求用電大戶從現在開始承擔更多能源責任。

國科會南部科學園區管理局回應，用電部份將配合政策環評規定，積體電路先進製程量產後，每年取得前1年度實際用電量的25%再生能源，並在2040年起取得45%及2050年起取得100%的再生能源為目標。