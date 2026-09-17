自己釣魚販售觸法最高罰30萬 釣友錯愕：政府該管的不管

自己釣魚販賣，恐違反漁業法涉及經營漁業。苗栗縣政府最近接獲漁業署交查一件在網路販售自釣的11尾石斑，經縣府調查行為人有船員執照，因此免於受罰，縣府提醒公共水域垂釣或採捕的水產僅能自用，如果販售最高可處30萬元罰鍰，一些釣友得知釣上的魚不能販售，大感錯愕，批「政府該管的不管」！

苗栗縣政府最近收到漁署交查一件疑似違反漁業法案件，有人在網路兜售11尾自釣石斑遭檢舉，縣府農業處漁業科調查，販售人領有漁船船員手冊，雖沒有裁罰，漁業科過去也沒有開罰的案例，但很多民眾可能在不知情的狀況觸法，因此特別宣導周知。

農業處指出，漁業法規定海洋、河川、溪流等公共水域，或與公共水域相連的非公共水域，必須經主管機關核准，並取得漁業證照後，才能從事相關行為，因此一般民眾休閒釣魚、採捕等活動，僅能供個人自用或食用，不能進一步從事販售或其他營利行為，查獲可處3萬元到30萬元罰鍰。

提醒民眾戶外休閒釣魚或採捕，除了漁業法規定之外，也要注意所在地是否有實施封溪護魚措施，或是否屬於苗栗縣後龍鎮灣瓦海瓜子繁殖保育區等具有採捕限制的區域，不同區域可能有不同的規定，建議先查詢所在地相關規範，做好功課，以免因為不了解規定而誤觸法令。

「政府該管的不管！」一些釣友得知釣上的魚不能販售，大感錯愕，一名資深釣友表示，政府禁止垂釣或採捕的漁獲販售，用意可能是擔心衝擊海洋生態與漁民生計，但一般民眾漁獲量都有限，反而是海棉船（波特船），目前後龍沿海假日普遍可見，尤其是配備魚探機鎖定魚群，衝擊程度更大，自己釣的魚販售，而且罰很大，有點本末倒置。

羅姓漁具店老闆說，店裡長期有在幫海產店收魚，釣友根本不知道有這項規定，通常個人釣獲的魚，量都不多，只有遇上單一魚類出現魚訊時，漁獲量才多，談不上是副業，更別說當作主要收入來源，政府應該管制的是作業方式，比如炸魚、毒魚或是沉底拖網，單純垂釣或是徒手在海邊挖抓貝類蝦蟹，貼補家用，政府應該與民為善，不應有此處罰規定。

張姓釣友指出，有時坐船出海「一支釣」，主要是休閒興趣，幸運釣得多或釣到大獲去賣錢，也只是順手為之，主管機關訂定這樣的法規來罰錢，根本就是用牛刀殺雞，而且也從沒聽過有人被檢舉，早就可以廢除了。

李姓北市退休警察表示，自己從警多年，因為沒承辦過違反漁業法案件，不知有此規定，現今每月都會回鄉看顧老人家一周，期間常利用空閒去海釣沙梭，釣多時都是分送給親友。

張姓海產店老闆也說，像沙梭、石蚵都是要靠零星勞力而來，量不多也不穩定，若不能私賣，以後大家也都品嘗不到這樣的新鮮海味了，建議政府應該比照澎湖縣管制馬糞海膽捕撈規定，以季節來限制採捕特定魚類，才能有效保護漁業資源。