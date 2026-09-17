40至74歲婦女免費篩檢 15分鐘揪出無症狀乳癌 再賺1000健康幣

乳癌連續多年高居台灣女性癌症發生率首位，但許多婦女認為乳房沒有摸到硬塊、沒有疼痛，就不需要接受檢查。國健署副署長林莉茹表示，透過篩檢發現的乳癌患者，有62.9%確診時仍屬早期，未經篩檢而確診者則僅34.9%，兩者相差近一倍。

根據國健署2023年癌症登記及衛福部2025年死因統計，乳癌為我國女性癌症年齡標準化發生率第一位、死亡率第二位。林莉茹指出，乳房X光攝影是目前國際間具有實證支持的乳癌篩檢工具，能偵測乳房內微小腫瘤及鈣化點，甚至在患者尚未出現症狀前，就發現零期或第一期乳癌。

國健署癌症防治組組長謝佩君提醒，乳癌早期大多沒有明顯症狀，符合資格的婦女只要花15分鐘接受乳房X光攝影檢查，就有機會及早揪出癌症。早期篩檢的重要性，在於提升治療成功率並爭取黃金治療時機，定期接受乳房X光攝影檢查，可降低約30%晚期乳癌發生率，並減少41%乳癌死亡率。若能在零期或第一期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上。

為讓更多女性及早發現乳癌，國健署自2025年起擴大公費篩檢對象，從原本45至69歲，放寬至40至74歲婦女，每兩年可免費接受一次乳房X光攝影檢查。國健署今年3月公布的統計，2025年共有126萬人接受乳癌篩檢，較以往增加36.3%，其中新增補助的40至44歲及70至74歲族群，約有32.6萬人接受檢查。

不少女性擔心乳房攝影會疼痛，因此遲遲不願受檢。中華民國放射醫學會醫師姚敏思表示，檢查時須將乳房輕壓固定，以取得清晰影像，過程可能產生短暫不適，但感受因人而異。受檢者換上檢查服後，將由女性放射師說明流程並進行拍攝，整體檢查約15分鐘即可完成。

如何降低檢查不適？姚敏思建議，盡量避開月經前後乳房較為腫脹的時期，檢查當天穿著方便更換的兩件式服裝，並避免在乳房及腋下使用除臭劑、爽身粉或護膚霜等，以免影響影像判讀。檢查結束後，也應向醫療院所確認報告提供時間，若有異常須依醫囑進一步檢查。

乳癌篩檢突破百萬，但是仍低於日韓、歐美，甚至有3成的人一生中從未接受篩檢，主因可歸為女性乳房健康意識不足。林莉茹表示，10月1日上路的健康幣新制，完成乳癌篩檢即可獲得1000幣。乳房X光攝影是目前國際上最具醫學實證的篩檢方法，呼籲女朋友定期接受檢查，以降低乳癌的威脅。