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杜鵑颱風發展速度慢 粉專曝原因：北側小渦旋將併入環流
杜鵑颱風昨晚生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，遠方的杜鵑颱風原先是從一大片低壓帶中逐漸發展出來，由於北側還有另一個小型低壓渦旋存在，彼此之間一度互相干擾、牽制，讓杜鵑的低層環流較難快速整合集中，因此發展速度比較慢，拖了一段時間才正式增強為颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著杜鵑逐漸增強、環流整合，北側的小渦旋預計也會逐步併入杜鵑環流之中。
至於近期天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有個副熱帶高壓中心位於台灣及中國華南沿岸之間，水氣偏少，各地天氣大致晴朗穩定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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