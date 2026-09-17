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第4屆「小店永豐故事展」10/2登場！10間在地小店以「成團，開張！」展現地方新力量

聯合報／ 文／楊偉成
第四屆小店永豐故事展「成團．開張」。圖／小店永豐故事展提供
第四屆小店永豐故事展「成團．開張」。圖／小店永豐故事展提供

由永豐金控支持、連年籌辦「小店永豐計畫」的永豐基金會發起的第4屆「小店永豐故事展」，即將於10/2周五華山1914文創產業園區中4B館盛大登場。今年展覽以「成團，開張！Together, a better life.」為核心主題，集結全台10間深耕土地的計畫入選小店，透過精采的策展內容與主題講座、小店市集，帶領大眾重新認識地方文化的生命力與創新轉變。

永豐基金會長期關注並資助台灣各角落的在地店家，鼓勵小店發揮自身專業、連結在地資源，成為轉動社區與促進永續正向改變的關鍵支點。第4屆入選的10家小店各自帶著獨特的核心動詞與行動哲學，在展覽中展現經營成果深刻故事。

10家小店，10個地方動詞

台灣潛水以「下潛」開啟從觀望到深入的探索，將對海洋的責任融入經營理念；共發實業透過「開口」展現客語講話的精神，運用科技串連在地故事與日常交流；addLEss循環時尚藉由「流轉」打造服飾寄售與循環機制，讓閒置衣物延續新的價值；九日良田透過「轉譯」將縱谷山脈與溪流意象化為精緻點心，用設計詮釋在地風貌；太平藍以「浸染」工藝萃取自然的色彩，一層層堆疊屬於土地的韻味。

烤茶地透過「發酵」傳承母親技藝與在地收成，讓文化在生活中醞釀出豐富新滋味；杉恆壹樹以「嫁接」串連青農契作與銀髮友善勞動，實現發揮所長、共同成就的提案；日南來心肉用「交陪」將傳統肉攤翻轉為共生廚房，在鄰里照應間重溫社區人情；台青蕉透過「成團」以香蕉為共同語言，凝聚青年力量為家鄉發聲；新旺集瓷則以「重塑」承接百年陶瓷工藝，為傳統技術注入當代美學風格。

除了精彩的小店階段成果展示外，周末特別推出2場主題講座，邀集跨域專家與品牌經營者參與對談，將從地方策展及品牌企畫出發，拆解如何將在地文化轉譯為獨特的體驗，並解析如何透過企畫將風味與故事完美連結。永豐基金會邀請所有對在地故事有興趣的民眾參加活動，以實際行動支持地方小店，感受台灣土地最真摯的動能與永續新可能。

●活動資訊

第4屆小店永豐故事展──成團，開張！

展覽時間

2026/10/2-3（五、六）11:00-20:00

2026/10/4（日）11:00-18:00

市集時間

2026/10/3（六）11:00-20:00

2026/10/4（日）11:00-18:00

活動地點

華山1914文創產業園區 中4B館

＊活動皆免費入場，最後入場時間為閉館前半小時

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