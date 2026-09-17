中秋及國慶連假公共運輸優惠 「客運大禮包」疊加TPASS 2.0最高42折

下周五是中秋連假，交通部公路局推出「返鄉團圓客運大禮包」，提供全台85條國道客運票價折扣、在地免費轉乘及 TPASS 2.0常客回饋，疊加TPASS 2.0最高優惠42折。

豐原監理站長朱豐誠表示，連假客運班次密集且座位舒適，比排隊擠火車、高鐵更輕鬆。各大客運現已開放預售，建議民眾提早劃位。本次疏運優惠包括，全台85條國道客運路線大打折，中秋連假9月24日凌晨0時到28日晚上12時： 85條中長途國道客運路線，全數享有原票價6折優惠。國慶連假10月8日凌晨0時到11日晚上12時， 同樣85條路線，享有原票價85折優惠。

另外搭乘國道客運、台鐵或高鐵旅客，於出站後10小時內使用電子票證轉乘在地客運或市區公車，享基本里程（或一段票）免費。

持紙本車票者，只需於客運場站過卡機刷過電子票證即可同享優惠。

民眾至電子票證公司網頁登錄成為「TPASS 2.0 常客會員」，當月搭乘2到3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%記名回饋。中秋連假疊加6折票價優惠後，最高可享42折；國慶連假疊加85折優惠後，最高享6折優惠。