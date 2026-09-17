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周日變天！未來1周晴朗好天氣 杜鵑颱風朝日本前進對台無影響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1周天氣晴朗穩定，只有迎風面會有一些降雨，早晚略有涼意，近中午仍感悶熱。聯合報系資料照
未來1周天氣晴朗穩定，只有迎風面會有一些降雨，早晚略有涼意，近中午仍感悶熱。聯合報系資料照

未來1周天氣大致上比較晴朗穩定，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，只有迎風面地區略為會有降雨情形，時序慢慢進入秋天，所以早晚感受比較涼冷，近中午陽光比較強，感受上會比較悶熱，要注意早晚天氣變化。

林伯東表示，目前台灣附近比較晴朗無雲的天氣，比較要注意在西北太平洋上的杜鵑颱風，它未來逐漸朝日本方向前進，對台灣沒有影響，它目前距離台灣大約3000多公里，預計周日、下周一來到日本南方海面，距離台灣1700公里左右，對台灣也沒有影響，不過，周日和下周一前往日本的民眾，要稍微留意颱風影響。

台灣附近偏向東北風到東風環境，林伯東表示，今天雖然風速還是有點強，不過預計今天東北風就會慢慢減弱了，類似天氣可以持續到周日。隨著杜鵑颱風接近到日本，台灣附近的氣壓走向會慢慢轉為正北風到東北風的狀況，所以周日迎風面的風會再強一些，降雨會更明顯一點。

他說，下周一、下周二隨著杜鵑颱風遠離，台灣附近風場再度轉為偏東風的環境，整體來說沒有大的天氣系統，天氣上面比較穩定。

今明兩天迎風面雖然會有些降雨，但不是很明顯，偏向午後山區可能有對流發展。林伯東表示，今晚迎風面基隆北海岸、東北部地區，可能還是會有一些雲系移入，有一些降雨情形發生。周六至下周三，除了周日北風下來之後，桃園以北和東北部降雨會稍微明顯，其他地區則是山區注意午後陣雨部分。

林伯東表示，未來1周天氣晴朗穩定，只有迎風面會有一些降雨，早晚略有涼意，近中午仍感悶熱。早晚溫度大致上23至25度左右，近山區可能會有接近20度左右的低溫。中午大致上32至33度左右，部分區域如內陸地區可能再更高一點。

由於杜鵑颱風比較接近東方洋面，林伯東表示，所以周日開始到下周二，基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼綠島、馬祖，可能有長浪現象，海邊活動要注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

日本 對台 氣象署

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