為何台大遇陳建州就有病床？他曝急診VIP定義 病夠嚴重就有特權

藝人陳建州15日身體不適急送台大醫院，診斷是急性心肌梗塞即動手術，目前在加護病房觀察，恢復狀況良好。昨天Threads有網友發問「為什麼台大醫院遇到陳建州就有病床了？」引起討論。奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，本來就應該享有「VIP」待遇，「因為他們是Very ill Patient」。

心肌梗塞住加護病房馬上有床，是不是特權？陳志金表示，當然是特權。其實只要疾病夠嚴重，就能夠享有這個特權，包括心肌梗塞、腦中風、腦出血、主動脈剝離、嚴重外傷、出血性休克、敗血性休克、OHCA等等，都有這種待遇。

其他網友表示，「那些症狀根本就是醫護在跟死神爭分奪秒，其他人到底是有多急，急著送業績給死神的那種急嗎」、「這種特權還是不要的好啊」、「加護病房能住進去的，都是已經一腳踩進棺材，一腳在人間」、「難怪心導管做完沒多久就有病床了，原來如此」、「沒人想要這種特權」、「我胸痛掛急診，馬上一堆醫護圍著我，馬上就進急救室了，也馬上安排心導管、一做完就直接進ICU了，一切都沒有等待，但我一點也不想這樣子」。