桃機獲全球最友善機場第一名 他花一天幫助蜜月夫妻圓環島夢

交通部觀光署近日公布「2025年來台旅客消費及動向調查」結果，全年來台旅客達857萬4547人次，較2024年成長9.12%。來台旅客整體旅遊滿意度平均達4.62分，滿分5分，更有99.76%表示未來願意再次來台。桃園國際機場每天迎接來自世界各地的旅客，也因機場大聯盟員工樂於助人等特質，獲選「2025全球最友善機場」第一名。

機場公司表示，英國旅遊相關服務公司Airport Parking & Hotels（APH）分析超過7萬多條以英語撰寫、並提及機場員工服務的Google評論，評選全球100個最繁忙機場及英國23個最繁忙機場。桃園機場以73.6%的正面員工體驗評論居全球第一，旅客評論中，最常用來形容桃機員工的關鍵字，包括「樂於助人」、「效率高」及「專業」。

在桃園機場的觀光署旅客服務中心人員江前彥，正是在國門實踐這些服務精神的一員。他說，服務工作的核心就是「傾聽」與「同理」，先了解問題，再設法找到最適合的解決方式。或許是天生喜歡與人群接觸，又曾當過兩年社工，所以在面對各式各樣的疑難雜症時，總能耐心傾聽。

江前彥工作內容包括提供旅客旅遊諮詢服務、機場設施指引、航班時刻查詢等項目，但他笑說，上班時經常會「多管閒事」，包括幫旅客打給Uber司機確認接機位置、協尋遺失物。令他印象深刻的是曾花了一整個工作天，協助一對從歐洲來台的新婚夫妻，解決棘手的租車難關。

他回憶著，這對新婚夫妻大約清晨5點抵台，入境後發現租車流程出錯所以拿不到車，焦慮地在服務櫃檯附近徘徊。江前彥擔心對方蜜月之旅泡湯，雖不是他的工作範圍，仍主動協助聯繫租車業者、釐清繁複的簽約流程，甚至利用自己午休時間，親自帶著這對夫妻到指定地點取車，讓原本陷入僵局的旅程得以順利展開。

除了各式各樣的求助內容，難免會遇到「借題發揮」的客訴或不理性的抱怨電話。面對負面情緒，江前彥總是以身為國家觀光大使的使命感，秉持「感同身受」的服務核心，以專業、耐心服務每一位來到桃機的旅客，正面積極的態度也讓他獲選「2025年桃園國際機場服務楷模」。