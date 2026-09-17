快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

防心肌梗塞找上身！營養師推5大降膽固醇食材 蘋果、綠茶入列

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人壓力大、飲食精緻，平時又少運動，容易導致心血管疾病找上身，營養師推薦5種降膽固醇食材，幫助民眾降低風險。 圖／ingimage
現代人壓力大、飲食精緻，平時又少運動，容易導致心血管疾病找上身，營養師推薦5種降膽固醇食材，幫助民眾降低風險。 圖／ingimage

職籃PLG執行長「黑人」陳建州前天（15日）因身體不適就醫，檢查後發現是心肌梗塞趕緊開刀急救，心肌梗塞年輕化再度引起關注。營養師許育禎曾在臉書發文表示，血液中壞的膽固醇（LDL）過高並且被氧化後，很容易堆積在血管壁上面，長年累月下來，會造成血管壁的狹窄、堵塞，容易導致動脈粥狀硬化等心腦血管病變，因此平時可多攝取一些降膽固醇的食物，來維護心血管健康。

許育禎表示，心肌梗塞、腦中風等重大疾病，雖然並非高膽固醇血症單一因素所造成，但是血液中膽固醇的濃度確實是重要影響因素，對此她也推薦幾種可以降膽固醇的食物，民眾平時可以多多攝取食用。

燕麥

研究文獻證實，燕麥當中含有的水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），可增加膽酸及膽固醇的代謝，對於改善心血管疾病方面有顯著的效果。

蘋果

許育禎表示，蘋果富含「果膠」，這是一種可以降膽固醇的水溶性纖維，果膠會吸附血液中的膽固醇並排出體外，另外也能延緩胃的排空速度、增加飽足感，因此常被用在幫助減重上。

黃豆

黃豆富含降低膽固醇功效的不飽和脂肪酸、膳食纖維、卵磷脂、大豆異黃酮等營養素，能保護心血管並預防疾病發生，每日攝取15g～25g的黃豆或其製品，有助於降低10%壞的膽固醇（LDL）。

深海魚

深海魚富含有Omega-3不飽和脂肪酸，可以降血脂肪、抗發炎，對於心血管具有保護作用，也可預防癌症的發生，因此美國心臟學會建議每周至少吃兩份深海魚類，例如鮭魚、鱈魚、鮪魚、沙丁魚、秋刀魚等。

綠茶

綠茶含有兒茶素（epigallocateEchin gallate，簡稱EGCG），能夠抑制大腸吸收膽固醇，可降低血清總膽固醇以及低密度膽固醇（LDL）。

許育禎另外提醒大家，血脂肪異常、高血糖、高血壓、吸菸者、長期壓力過大者等五大族群，平時更要留意飲食控管及生活作息的正常，以免心臟血管的毛病找上身。

心肌梗塞 膽固醇 陳建州 營養師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

相關新聞

全台結婚數持續下滑…十年差距4.3萬對 男女初婚均延後1.4歲

面對我國結婚人數持續下滑，勞動部今宣布延長婚假，盼提高民眾結婚意願。根據內政部近年統計，114年全台結婚僅10萬4376對，相較105年14萬7861對，十年間少4萬3485對，減幅約29.4%；粗結婚率也從6.29‰降至4.47‰。同時，男女初婚年齡持續延後，男性平均33.4歲、女性31.4歲，均比十年前增加。

自己釣魚販售觸法最高罰30萬 釣友錯愕：政府該管的不管

自己釣魚販賣，恐違反漁業法涉及經營漁業。苗栗縣政府最近接獲漁業署交查一件在網路販售自釣的11尾石斑，經縣府調查行為人有船員執照，因此免於受罰，縣府提醒公共水域垂釣或採捕的水產僅能自用，如果販售最高可處30萬元罰鍰，一些釣友得知釣上的魚不能販售，大感錯愕，批「政府該管的不管」！

為何台大遇陳建州就有病床？他曝急診VIP定義 病夠嚴重就有特權

藝人陳建州15日身體不適急送台大醫院，診斷是急性心肌梗塞即動手術，目前在加護病房觀察，恢復狀況良好。昨天Threads有網友發問「為什麼台大醫院遇到陳建州就有病床了？」引起討論。奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，本來就應該享有「VIP」待遇，「因為他們是Very ill Patient」。

中秋連假高乘載、匝道封閉管制一次看 國道客運最高享4折優惠

今年中秋節與教師節形成4天連假，行政院長卓榮泰指出，交通部已展開疏運規畫，包括推出國道客運優惠，最高可享4折優惠，雙鐵也將加開班次；另因應中秋節，行政院穩定物價小組已開會，要求相關掌握價格與把關食安。

陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭90分鐘黃金搶救期

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日傍晚突發急性心肌梗塞，經緊急送往台大醫院搶救，順利完成心導管手術並安裝支架後，住院觀察中。振興醫院表示，在搶救急性心肌梗塞的真實戰場上，心臟醫療團隊必須在90分鐘的「Door-to-WIRE導絲通過病灶」黃金時限內，將導絲穿過病灶打通血流、拆除引信，更能大幅降低日後心臟衰竭的隱憂。

防心肌梗塞找上身！營養師推5大降膽固醇食材 蘋果、綠茶入列

職籃PLG執行長「黑人」陳建州前天（15日）因身體不適就醫，檢查後發現是心肌梗塞趕緊開刀急救，心肌梗塞年輕化再度引起關注。營養師許育禎在臉書表示，血液中壞的膽固醇（LDL）過高並且被氧化後，很容易堆積在血管壁上面，長年累月下來，會造成血管壁的狹窄、堵塞，容易導致動脈粥狀硬化等心腦血管病變，因此平時可多攝取一些降膽固醇的食物，來維護心血管健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。