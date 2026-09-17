防心肌梗塞找上身！營養師推5大降膽固醇食材 蘋果、綠茶入列

職籃PLG執行長「黑人」陳建州前天（15日）因身體不適就醫，檢查後發現是心肌梗塞趕緊開刀急救，心肌梗塞年輕化再度引起關注。營養師許育禎曾在臉書發文表示，血液中壞的膽固醇（LDL）過高並且被氧化後，很容易堆積在血管壁上面，長年累月下來，會造成血管壁的狹窄、堵塞，容易導致動脈粥狀硬化等心腦血管病變，因此平時可多攝取一些降膽固醇的食物，來維護心血管健康。

許育禎表示，心肌梗塞、腦中風等重大疾病，雖然並非高膽固醇血症單一因素所造成，但是血液中膽固醇的濃度確實是重要影響因素，對此她也推薦幾種可以降膽固醇的食物，民眾平時可以多多攝取食用。

燕麥 研究文獻證實，燕麥當中含有的水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），可增加膽酸及膽固醇的代謝，對於改善心血管疾病方面有顯著的效果。 蘋果 許育禎表示，蘋果富含「果膠」，這是一種可以降膽固醇的水溶性纖維，果膠會吸附血液中的膽固醇並排出體外，另外也能延緩胃的排空速度、增加飽足感，因此常被用在幫助減重上。 黃豆 黃豆富含降低膽固醇功效的不飽和脂肪酸、膳食纖維、卵磷脂、大豆異黃酮等營養素，能保護心血管並預防疾病發生，每日攝取15g～25g的黃豆或其製品，有助於降低10%壞的膽固醇（LDL）。 深海魚 深海魚富含有Omega-3不飽和脂肪酸，可以降血脂肪、抗發炎，對於心血管具有保護作用，也可預防癌症的發生，因此美國心臟學會建議每周至少吃兩份深海魚類，例如鮭魚、鱈魚、鮪魚、沙丁魚、秋刀魚等。 綠茶 綠茶含有兒茶素（epigallocateEchin gallate，簡稱EGCG），能夠抑制大腸吸收膽固醇，可降低血清總膽固醇以及低密度膽固醇（LDL）。

許育禎另外提醒大家，血脂肪異常、高血糖、高血壓、吸菸者、長期壓力過大者等五大族群，平時更要留意飲食控管及生活作息的正常，以免心臟血管的毛病找上身。