非常強的聖嬰發生中！賈新興：抑制大西洋颶風發展 生成數比氣候平均少

非常強的聖嬰發展中，大西洋颶風數偏少。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估8月至10月將轉為非常強的聖嬰現象，並持續至明年春季。大西洋的颶風季節從6月至11月，今年因為非常強的聖嬰發生中，抑制了大西洋颶風的發展。

他說，因為聖嬰的發展，會使大西洋颶風主要生成區域的垂直風切變大，東風增強、大氣偏穩定，所以不利颶風的發展。從6月至目前為止，已經有5個熱帶風暴（TS），比氣候平均少了4個。但是達到颶風（Hurricane）的等級，尚未開張，也比氣候平均少了4個。至於Major Hurricane也尚未開張，比氣候值少了1個。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今年大西洋颶風生成數。圖／取自賈新興臉書