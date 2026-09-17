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全台陸續放晴 周日水氣再增 這2天赴日本注意杜鵑颱風影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風減弱，環境水氣偏少，各地大致晴到多雲的穩定天氣。聯合報系資料照
東北季風減弱，環境水氣偏少，各地大致晴到多雲的穩定天氣。聯合報系資料照

東北季風減弱，環境水氣偏少，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，今天迎風面基隆北海岸、東北部及大台北山區局部有短暫陣雨，花東地區及恆春半島零星有短暫雨，其餘各地大致晴到多雲的穩定天氣；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生機會。氣溫方面，北部地區約23至30度，中部地區約25至32度，南部地區約26至33度，東部地區約23至30度，夜晚清晨感受稍涼。

黃國致表示，周五至周六台灣周邊大致為東北風環境，水氣仍較少，大台北偏東側、基隆北海岸、東部地區及恆春半島零星有短暫雨，其他地區多雲到晴；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生。北部及東部地區約24至31度，中部地區約25至34度，南部地區約25至34度，日間感受偏熱，夜晚清晨同樣感受稍涼，日夜溫差大。

杜鵑颱風昨晚生成，黃國致表示，周日隨杜鵑颱風接近日本南方海面，台灣周邊偏北風稍增強，迎風面水氣也略增多，桃園以北、大台北地區及宜蘭局部有短暫陣雨，花東及恆春半島零星有短暫雨，其他地區仍為多雲到晴天氣；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生。

他說，下周一至下周三台灣周邊轉為較弱東北至偏東風環境，水氣減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東部及恆春半島零星有短暫陣雨；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生。日夜溫差仍較明顯。

關於颱風動態，黃國致表示，輕度颱風杜鵑現位於關島北方海面，未來將向北轉西北方向進行，朝琉球東方海面、日本南方海面方向移動，後續轉以東北方向朝日本東方海面移動，直接影響台灣周邊機會較低。但周日至下周一，前往日本關東及東北地區，要多留意颱風或是降雨可能對航班造成的影響。

他說，夜晚清晨中南部空曠地區易有低雲，能見度稍差外出多留意。今天海峽北部、澎湖及恆春半島沿海地區風浪仍大；周日至下周二受颱風外圍偏北風影響，基隆北海岸、馬祖、東部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島風浪增大，有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

日本 恆春 東北季風

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