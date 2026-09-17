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杜鵑颱風下周一恐影響日本東京 賈新興指秋老虎這天回歸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
杜鵑颱風預測路徑圖。圖／取自賈新興臉書
杜鵑颱風預測路徑圖。圖／取自賈新興臉書

杜鵑颱風已於昨晚生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，輕颱杜鵑下周一有影響日本東京一帶天氣的機率，預計當天飛東京，或是目前人已經在東京的民眾，隨時追蹤杜鵑颱風的最新路徑情報，並密切注意航空公司航班調度與當地交通異動。

近期全台大部分地區天氣轉為穩定，僅午後有零星短暫雨，他說，是洗曬好時機，各地清晨與夜間依然偏涼，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸、騎車建議備一件薄外套。另外，短袖夏衣先別收，下周四起秋老虎即將正式報到。

賈新興表示，秋老虎將強勢回歸，下周四起全台天氣穩定炎熱，中午高溫偏高、體感微熱，僅午後有零星短暫雨。短袖夏衣別急著收，白天外出依舊要做好防曬與補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎將強勢回歸，下周四起全台天氣穩定炎熱。聯合報系資料照
秋老虎將強勢回歸，下周四起全台天氣穩定炎熱。聯合報系資料照

杜鵑 東京 賈新興

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