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國道開車突然暴雨必做3件事 若車輛打滑水漂3原則自救

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
近期各地常出現短延時強降雨，瞬間傾盆大雨極易造成行車能見度驟降。聯合報系資料照
近期各地常出現短延時強降雨，瞬間傾盆大雨極易造成行車能見度驟降。聯合報系資料照

近期受氣候及午後旺盛對流影響，各地常出現短延時強降雨，瞬間傾盆大雨極易造成行車能見度驟降。高速公路局說，用路人若能落實防禦駕駛觀念，並提前預判路況及拉大安全距離，即可有效降低國道事故風險。

面對突如其來的強降雨，高公局表示，駕駛人應落實3項防禦駕駛要領。第一，開亮頭燈：降雨時視線不佳，應即刻開亮頭燈提高車輛辨識度，讓其他車輛能及早察覺自身位置及動態，以提升行車安全。第二，適當拉大間距：雨天路面濕滑，煞車距離較平時增加，應與前車保持較長安全距離，並避免緊跟前車，以預留足夠反應時間。

第三，注意車前狀態：雨天行車應隨時注意前方車流變化及路面狀況，切勿突然變換車道、急煞或急加速；行經積水路段時，更應握穩方向盤並減速慢行，避免發生打滑或水漂現象。

高速行經積水路段，若發生車輛打滑水漂，高公局說，此時任何轉向或踩煞車都無法有效控車，切勿慌張，牢記「鬆油門、穩方向、忌急煞」3原則：立即鬆開油門：切勿急踩煞車，避免車輛因急煞導致鎖死甩尾或重心劇烈偏移。緊握方向盤：保持車輛向正前方行駛，切勿驚慌猛打方向盤。讓車輛自然減速：待滑行降速、輪胎重新排除積水並重獲抓地力後，再平穩操控車輛。平時請留意胎紋深度，遇雨務必主動減速慢行。

防禦駕駛的關鍵在於「預測危險、避開危險」。高公局說，若遇瞬間強降雨導致視線嚴重受阻時，駕駛人更應保持高度專注、握穩方向盤並平順放慢車速，同時大幅拉開行車安全距離。

大雨期間造成視線不佳，如遇能見度過低，高公局提醒，可依現場路況就近駛入服務區或駛離交流道暫避，並隨時收聽警廣掌握最新路況，共同維護行車安全。

為分散連假期間國道尖峰時段車流，中秋節及教師節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。高公局建議，行前可多加利用「高速公路1968」App或收聽警察廣播電台掌握即時天候與路況。

面對突如其來的強降雨，駕駛人應落實3項防禦駕駛要領。圖／高公局提供
面對突如其來的強降雨，駕駛人應落實3項防禦駕駛要領。圖／高公局提供

暴雨 國道 高速公路

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