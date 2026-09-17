澎湖、大稻埕誰最熱門？台灣夏秋季必看煙火TOP 10

台灣夏秋季十大熱門煙火揭曉

夏秋夜晚正是最適合抬頭看煙火的季節，想看浪漫煙火免飛國外，台灣從澎湖海面、淡水河岸、嘉義漁港到日月潭湖畔，都有專屬的夜空景色。海上煙火視野開闊，湖面花火多了水面倒影，再加上熱氣球、無人機與音樂會助陣，玩法相當豐富。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近兩年的網路討論，整理出台灣夏秋季十大熱門煙火活動。澎湖海上花火、大稻埕河岸煙火、日月潭湖畔花火，哪一場最受網友熱議？ 這份榜單不只看聲量，也整理煙火特色、周邊玩法與真實觀賞口碑，下次追花火前先存起來。

No.10 王功漁火節

網路聲量：3,160筆

煙火亮點：漁港夜空搭配連續兩晚8分鐘煙火，白天吃海鮮、看海景，晚上再接音樂會。

王功漁火節很適合當作安排彰化海線小旅行的動力之一，尤其漁港旁就是大片潮間帶，傍晚能看夕陽，活動期間還有海洋音樂會與煙火接力登場。2026年8月兩晚都有8分鐘煙火秀，玖壹壹、ARKis、美秀集團等卡司輪番演出，縣府統計兩天約吸引46萬人次；少了高樓與城市燈光搶戲，煙火直接在漁港上空綻放，海風吹過來時，整個現場更像一場屬於海線的夏日祭典。

來王功也別只顧著等煙火，現烤鮮蚵一定要吃，潮間帶、漁港和夕陽也很值得慢慢逛。時間抓得寬一點，可以先在海邊走走、吃海鮮，再進場聽演唱會，最後等煙火升空；如果本來就住中部，甚至很適合週末直接來一趟，不用安排太複雜的行程，也能把彰化海線幾個最有代表性的體驗一次收進來。

No.9 臺灣國際熱氣球嘉年華

網路聲量：5,067筆

煙火亮點：熱氣球、光雕、無人機與煙火同框，從地面一路看到夜空，畫面幾乎找不到第二場能複製。

白天看的是熱氣球，到了晚上，鹿野高台又會換成另一種風景。2026臺灣國際熱氣球嘉年華於7月至8月登場，多場光雕音樂會加入無人機與煙火，場地分布在鹿野高台與臺東市國際地標；今年全球首顆「吉伊卡哇熱氣球」也在臺東亮相，吉伊卡哇、小八貓、兔兔更化身無人機圖案飛上夜空，讓夜間展演話題度再升高。夜間看點不再只有熱氣球點燈，而是球體、光影、角色圖案與煙火一起出現在天空裡。

這場活動也很適合順著臺東的節奏玩，清晨先看熱氣球升空，白天往鹿野、關山或縱谷走走，傍晚再回到高台等光雕與煙火。實際到訪的網友分享，為了較好的觀賞位置，下午就提早抵達，等了好幾個小時才看到無人機與煙火，雖然直言煙火本身「只有一點點」，但從熱氣球、光雕到夜間展演一路看下來，重點本來就不只煙火，而是整片臺東天空一天換上好幾種樣子。

No.8 臺南夏日音樂節將軍吼

網路聲量：5,332筆

煙火亮點：將軍漁港連續兩晚施放煙火，少見的16吋「彩色千輪」高空煙火彈更把海港夜空撐出大場面。

16吋「彩色千輪」在將軍漁港夜空綻開時，整片海面也跟著被照亮，2026將軍吼兩晚都安排6分多鐘煙火，首日晚間現場更湧入超過5.3萬人。白天還是海風、漁港與夕陽，入夜後舞台燈光亮起，歌手演出一路接到高空花火，尤其千輪煙火像一層層花瓣在夜空打開，海港背景一襯，畫面比單純站在市區看煙火更有夏夜感。

白天可以先去北門井仔腳鹽田、將軍扇形鹽田、生命之樹或七股潟湖，把鹽田夕陽和海線風景一起收進行程，傍晚再回將軍漁港吃海鮮、聽演唱會，等天色完全暗下來後看煙火接棒。從鹽田、海面到夜空花火，整趟行程很有臺南濱海自己的浪漫感，若安排成兩天一夜，白天看海、傍晚追夕陽，晚上再用音樂會和煙火收尾，節奏會更從容。

No.7 龍潭歸鄉文化節

網路聲量：6,211筆

煙火亮點：白天是百年龍舟與客庄文化，入夜後花火倒映龍潭大池，同一座湖從民俗祭典換成夜間風景。

端午節吃粽子之餘，絕不能錯過的就是看龍舟競速，到了晚上再等花火映進湖面，龍潭歸鄉文化節最特別的地方就在於日夜氣氛完全不同。2026年6月活動包含市長盃龍舟賽、水上高樁獅、客庄音樂與市集，晚間再由「花火之夜」接棒，其中龍潭龍舟至今仍保留全台少見的傳統跪姿划槳，讓煙火之外還多了一層百年客庄節慶的文化底蘊。

來到龍潭，不需要整天守在大池等煙火，白天看完龍舟後，可以順路逛龍潭老街、吃客家小吃，再到周邊客庄景點走走，傍晚回到大池時，白天熱鬧的節慶氣氛已經慢慢換成湖畔夜景。等花火從水面上方綻放，倒影一起落進湖裡，會比單純站在空地看煙火多一點層次，也更有「過端午」的味道。

No.6 日月潭花火音樂嘉年華

網路聲量：18,478筆

煙火亮點：高空花火映著日月潭還不夠，2026首場再加入24吋水中爆破花火、水幕與水舞，整片湖面都成為舞台。

日月潭本來就有山景、湖光和開闊水面，到了花火音樂嘉年華期間，夜景又多了一層變化。2026首場「鼓震山水耀明潭」在伊達邵碼頭登場，除了360秒高空花火，還首次加入水幕、水舞與24吋水中爆破花火，煙火不只往天空綻放，也直接在湖面炸開，火光沿著水面倒映出去，山景、湖光與夜空一起進入視線，和海港型煙火是完全不同的觀賞感受。

2026日月潭花火音樂嘉年華一路延續至11月14日，10月17日、11月14日仍有花火音樂會，白天可以騎環潭自行車道、搭船往返水社與伊達邵，傍晚後再留在湖邊聽音樂、看花火；比起只為了幾分鐘煙火趕到現場，日月潭更適合把花火放進整趟湖區旅行裡，從白天的山水景色一路看到夜間燈光與煙火，整體體驗會更完整。

No.5 國慶焰火

網路聲量：41,784筆

煙火亮點：每年換一座城市成為煙火背景，2026移師臺東，山海景觀與南島文化也跟著進入國慶夜空。

國慶焰火每年最值得期待的，不只是煙火規模，而是不同城市會替夜空換上完全不同的背景。2024首度移師雲林，選在虎尾高鐵特定區，場地腹地開闊、周邊高樓遮擋少，約41分鐘、3萬發焰火搭配400台無人機與交響樂演出，整體畫面走的是大尺度、滿版型路線；2025則來到南投貓羅溪畔，河岸、情人橋與內陸天際線一起入鏡，約40分鐘共施放4.3萬發焰火，不過當晚風速偏弱，煙霧較難散去，網路上也出現「大型吃煙現場」等吐槽。

2026年10月10日確定移師到臺東市卑南溪出海口，場地多了海岸、河口與山景層次，和前兩年的開闊平原、河岸視野又不一樣；2025南投場的「吃煙」經驗，也會成為今年很直接的借鏡，風況、煙霧散去速度與觀賞區配置，實際效果仍有待現場驗證。不過從2024雲林、2025南投一路看到2026臺東，國慶焰火最有意思的地方正是每年都會換一種地景，今年移師東部後，山海背景會呈現出什麼樣的畫面，還是很值得期待。

No.4 東石海之夏

網路聲量：42,562筆

煙火亮點：1.8萬發煙火加上6發16吋巨型煙火，海面前方沒有高樓遮擋，大場面就是最大賣點。

喜歡大尺寸、高密度煙火的人，東石海之夏很有吸引力，2026年7月壓軸場長達12分鐘，共施放1.8萬發，其中還有6發16吋巨型煙火，高、中、低空三層同時展開，16吋煙火綻放範圍甚至比標準足球場更大。東石漁人碼頭面向海港，前方沒有城市高樓切割視線，煙火從海面一路鋪到高空，整體畫面很有日本大型花火大會的氣勢，也有網友看完直呼「在台灣也能拍得像日本」。

東石的魅力也不只煙火規模，白天可以先在漁人碼頭散步看海、吃海鮮，或把行程延伸到外傘頂洲踏浪、鰲鼓濕地、布袋一帶，傍晚再回到港邊等花火。觀察討論聲量，不少網友對現場震撼感印象深刻，有第一次參加的人分享：「這場煙火，絕對值得更多人知道，知道很多年了，但這次是我第一次參加，真的放的非常盛大又精緻，看了好感動」，也有人看完照片後許願：「看了好多人發東石的煙火照，好美，我想許願之後有人可以一起去看」。

No.3 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂

新北旅客 New Taipei Tour

網路聲量：58,626筆

煙火亮點：連續三週換不同煙火主題，情人橋、港灣與河口夕陽都能一起入鏡，從浪漫七夕一路看到夏末收尾。

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂能衝進前三名真的不意外，這裡根本是煙火迷的出片天堂，夕陽、港灣、情人橋加上高空煙火，怎麼拍都很有氛圍。2026年8月連續三個週日晚間8時施放煙火，《七夕星鏈》有銀河、心形與星願花火，《世界之夜》主打彩虹牡丹、追逐彈及多層次尺玉，《海港暮夏》則用金柳瀑布、流星花火與千輪煙火替夏天收尾；下午先逛淡水老街，再沿河岸慢慢往漁人碼頭移動，看完夕陽直接等煙火，就是很完整的北部夏日玩法。

煙火的觀賞效果，很大程度取決於當晚風勢與煙霧散去的速度，8月23日當晚風勢較強，煙霧很快被吹散，網友大讚畫面清晰到像在看電影，有人直呼：「這應該是我看過最美的漁人碼頭煙火了，今天的風大到幾乎整場都沒有煙，結尾映在超級純淨的夜空上，太震撼了。」相比之下，8月16日場因煙霧較重，被網友形容「像火災現場」；除了風況，觀賞位置也會影響畫面，觀海廣場、木棧道、油車口木棧道、淡水第一漁港，甚至河對岸的八里十三行文化公園，都能找到不同視角。

No.2 大稻埕夏日節

網路聲量：76,297筆

煙火亮點：台北市中心就能看河岸煙火，2026再加碼無人機共演，蜘蛛人、珍珠奶茶都飛上夜空。

帶上野餐墊和零食，前往大稻埕河岸出發看煙火吧！大稻埕夏日節最迷人的地方就是不用特地安排長途旅行，在台北市區就能把老城散步、河岸夕陽和夜間花火排在同一天；2026年7月25日至8月15日共安排3場主題煙火，開幕與壓軸再加入無人機共演，下午可以先逛迪化街、霞海城隍廟，傍晚再往河岸找位置坐下來吹風等天黑，加上北門、大橋頭、雙連站都能步行前往，整體節奏比不少大型煙火活動更輕鬆。

觀賞位置也不只台北端，淡水河對岸的三重忠孝碼頭同樣是熱門選擇，視野開闊，也能把大稻埕城市天際線一起收進畫面；從聲量內容來看，網友對2026煙火評價相當正面，有人看完直呼「這次的大稻埕煙火真的美到不行，希望每年都能看到！」也有人留言「今年大稻埕煙火真的好漂亮，果然沒有白來」，很適合朋友相約、情侶約會，或單純想找個夏夜坐在河邊看花火的人。

No.1 澎湖國際海上花火節

網路聲量：121,795筆

煙火亮點：海上煙火搭配西瀛虹橋、無人機與IP聯名，主場之外還有離島場，從馬公一路把花火帶到望安、七美、吉貝。

澎湖能拿下第一名，靠的不只是煙火規模，而是把海島旅行、離島風景與夜間花火串成一套完整體驗。花火節自2003年起舉辦，至今已累積20多年歷史；2026年5月4日正式開幕，一路延續至8月25日，共33場，創下歷年最多場次。最有代表性的畫面仍在馬公觀音亭，西瀛虹橋亮起後，煙火從海面升空，港灣與花火同時入鏡，視覺與音效都更有臨場震撼。2026開幕場再拉高規格，加入大型高空煙火、700台無人機與《七龍珠Z》主題元素，把澎湖夜空變成大型聲光展演。

澎湖花火節的主場在馬公觀音亭，部分場次則移到望安、七美、吉貝等離島舉行。第一次到澎湖，可以把馬公作為主要住宿據點，白天安排本島景點或搭船跳島，晚上再回觀音亭看煙火；若剛好遇上離島場，便能直接把花火排進當天的跳島行程。想避開岸邊人潮，也可以改搭花火船從海上欣賞，Klook等旅遊平台都有相關行程。實際搭乘旅客分享：「舒服的看海上花火真的很棒，除了聽不到配合的音樂以外，不用人擠人。」也有人直呼：「在船上看煙火方便又舒服，在海上體驗花火節的浪漫，感覺海上花火震撼真的非常棒，推薦大家一定要體驗一下。」

熱門場次散場時，大量人潮會同時往馬公市區移動，交通壓力也會跟著升高。若想從岸上看西瀛虹橋與煙火同框，建議提早到觀音亭周邊找好位置；如果更在意觀賞空間與海上視角，花火船會是更舒服的替代方案。

十大煙火怎麼選

煙火活動 活動月份 最大看點 順遊玩法 澎湖國際海上花火節 5月至8月 西瀛虹橋、海上煙火、無人機、離島場 馬公本島、望安、七美、吉貝跳島 大稻埕夏日節 7月至8月 淡水河岸、城市天際線、無人機共演 迪化街、霞海城隍廟、河岸散步 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 8月 情人橋、夕陽、港灣與高空煙火同框 淡水老街、河岸、漁人碼頭 東石海之夏 7月 高空煙火、開闊海景 海鮮、外傘頂洲、鰲鼓濕地 國慶焰火 10月 每年更換城市，地景與煙火一起變化 依當年主辦城市安排旅行 日月潭花火音樂嘉年華 9月至11月 高空花火、水中爆破花火、水幕水舞 環潭自行車、搭船、水社、伊達邵 龍潭歸鄉文化節 6月 龍潭大池倒影、龍舟、客庄文化 龍潭老街、客家小吃、周邊客庄 臺南夏日音樂節將軍吼 8月 漁港煙火、演唱會 井仔腳鹽田、七股潟湖、將軍海線 臺灣國際熱氣球嘉年華 7月至8月 熱氣球、光雕、無人機、煙火同框 鹿野、關山、臺東縱谷 王功漁火節 8月 漁港煙火、海洋音樂會、夕陽 鮮蚵、潮間帶、王功漁港

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月10日至2026年9月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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