聽新聞
0:00 / 0:00
今晴朗穩定高溫33度…周日水氣增 中秋教師節連假可望好天氣
今天東北季風減弱，天氣穩定，中央氣象署表示，大台北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率較高，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23至25度，今天白天高溫北部及東半部約29到31度，中南部32、33度，感受白天偏熱早晚涼，且近中午前後紫外線偏強。
明天、周六東北季風減弱，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨機率較高，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。
周日水氣稍增，迎風面降雨範圍增加，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。
下周一至下周三水氣再減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部、花東山區有零星短暫陣雨。
下周五開始中秋、教師節連續假期，氣象署說，下周四至下周六各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。
周日至下周二，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。