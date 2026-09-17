今晴朗穩定高溫33度…周日水氣增 中秋教師節連假可望好天氣

今天東北季風減弱，天氣穩定，中央氣象署表示，大台北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率較高，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23至25度，今天白天高溫北部及東半部約29到31度，中南部32、33度，感受白天偏熱早晚涼，且近中午前後紫外線偏強。

明天、周六東北季風減弱，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨機率較高，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

周日水氣稍增，迎風面降雨範圍增加，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周三水氣再減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部、花東山區有零星短暫陣雨。

下周五開始中秋、教師節連續假期，氣象署說，下周四至下周六各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

周日至下周二，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率。