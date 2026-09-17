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杜鵑颱風周末起威脅日本 專家：飛得快難變胖估達中颱 赴東京注意航班
輕度颱風杜鵑昨晚8時生成，位於關島東北東方海面上，中央氣象署說，杜鵑颱風未來將朝北轉西北方向，往日本南方海面移動，對台灣無直接影響。
氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新颱風運動路徑分析資料顯示， 昨晚生成的杜鵑颱風，後續將在環境駛流場的導引下，往北轉西北方向，朝日本南方外海前進。之後，再調整往東北方向，加速遠離。
另一方面，他說，也因為環境駛流場導引明確，後續杜鵑颱風的運動速度，將仍維持在時速20至28公里上下。「杜鵑飛得這麼快，消耗能量鐵定不少，要胖、要壯也很難」，維持輕度到中度颱風等級的機會最大。
林得恩表示，目前評估，杜鵑颱風對台灣並無直接影響，但周末起，可能就會影響到日本的天氣，尤其是周日、下周一前後。若有安排前往東京、關東地區的民眾，需再多加留意航班及交通變化資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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