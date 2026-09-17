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全台放晴飆35度高溫 吳德榮：杜鵑颱風周日大迴轉 對日本威脅減輕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風減弱，今、明兩天迎風面多雲時晴，白天高溫逐日略升，夜微涼。聯合報系資料照
東北季風減弱，今、明兩天迎風面多雲時晴，白天高溫逐日略升，夜微涼。聯合報系資料照

東北季風減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北風水氣少，迎風面多雲時晴，北海岸、北部山區偶有零星飄小雨的機率。背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天高溫逐日略升，夜微涼。今天北部18至32度、中部21至35度、南部22至35度、東部20至33度。

吳德榮說，周末兩天轉偏北風，北部多雲時晴，山區偶有零星飄小雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後局部降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。下周一至下周三微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱，夜微涼。

杜鵑颱風昨晚生成，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱杜鵑在關島東北方海面，持續增強，往北轉西北，周日起在日本南方海面大迴轉，先轉北，再轉東北。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方海面，中心未觸及日本，對日本的威脅減輕。但個別模擬路徑仍顯分散，顯示有不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，杜鵑颱風在關島東北方海面，持續增強，往北轉西北，周日起在日本南方海面大迴轉，先轉北，再轉東北。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方海面，中心未觸及日本。但個別模擬路徑仍顯分散，顯示有不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，杜鵑颱風在關島東北方海面，持續增強，往北轉西北，周日起在日本南方海面大迴轉，先轉北，再轉東北。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方海面，中心未觸及日本。但個別模擬路徑仍顯分散，顯示有不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫 日本

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