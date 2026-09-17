久坐、熬夜、少喝水 小心攝護腺發炎

時序進入秋季，早晚溫差大，男性不能忽略攝護腺發炎的隱患。中醫師宋宛蓁表示，攝護腺發炎常見頻尿、急尿、排尿刺痛、會陰部或下腹部悶脹不適症狀，若發展成慢性攝護腺發炎，患者還可能出現恥骨上、鼠蹊部、會陰部或下背部長期疼痛，甚至在射精時或是射精後疼痛，對生活品質造成相當大的影響。

攝護腺發炎好發於20至50歲男性，宋宛蓁說，中醫觀點來看，泌尿系統功能與「腎」有關，身體水分及體液稱為「津液」。體質較弱者，若長期生活習慣不佳、過度勞累、熬夜或日夜作息不規律，可能造成「津液不足」。進入秋季後，天氣乾燥，要多留意身體水分是否充足；若生活失調，也可能使泌尿系統反覆出現不適。

中醫調養上，除了配合醫師治療，也應從生活習慣著手。宋宛蓁指出，日常應維持充足飲水、規律睡眠、適度運動及良好的情緒調適，不要憋尿及久坐，工作期間應適度起身活動，幫助維持身體氣血津液正常運作；飲食避免重口味，減少炸物、辛辣、油膩及加工食品，勿過度攝取甜食與高糖飲品，也不要因為天氣轉涼就大量飲用酒精或刺激性飲品。

對於慢性攝護腺發炎，中醫認為，可能與體質、生活習慣及長期反覆發炎等多重因素有關。如果患者西醫治療後仍反覆發作，宋宛蓁建議，可與醫師討論是否適合採取中西醫共同診治方式，從症狀控制、生活調整及體質調理等不同面向著手。

中醫治療會依患者體質進行調整，急性期著重於改善泌尿道刺激症狀及體內濕熱相關表現；慢性反覆發作時，則會依個人體質從氣血、津液及整體身體狀態進行調理。透過藥物、生活習慣與作息的整體調整，希望降低反覆不適對生活造成的影響。