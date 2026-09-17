居家血液透析 智能監控守護病安

國內病人安全通報主要以用藥、預防跌倒為主，衛福部近年推動居家醫療，將病安通報場域延伸至家中。中醫大附醫為居家血液透析建置「遠距智能監控與預警系統」，即時追蹤7項生理參數；病人返家前須接受8至12周訓練，並通過模擬地震、停電等緊急情境「畢業考」，確立居家安全防線。

響應世界衛生組織（WHO）「世界病人安全日」，衛福部昨天舉辦「病人安全周啟動暨成果發表會」。今年以「醫病攜手．安全共守」為主軸，聚焦慢性病醫療照護安全。

台灣目前透析病人逾9萬，9成以上選擇血液透析，每周須往返醫院3次，每次4小時，舟車勞頓，也增加醫療人力負擔。

中醫附醫腎臟科主治醫師郭慧亮說明，透析患者經評估並受訓後，讓患者從管路操作、消毒、引血、機器操作到止血、清潔等逐項學習，可選擇在家透析。

郭慧亮說明，患者返家前須通過停水、停電、機器故障、地震、颱風及火災等情境的應變測驗，確認病人、家屬及醫護團隊都認為具備安全能力後才能返家。

郭慧亮說，院方也建立遠端智能監控及預警系統，透析機運轉資訊、靜脈壓、跨膜壓、血壓、脈搏、脫水速率及透析起訖時間等，都可回傳醫院；若出現危險訊息，系統會即時通知值班醫師、病人及家屬。自2018年建立遠端監控系統，已監控超過2萬次居家血液透析，目前有26名病人在系統監測下居家透析，病人滿意度逾9成。

醫策會品質促進組主任詹碧端表示，居家醫療中的病安通報仰賴民眾，但每年案件數低，以藥物劑量、給藥方式產生疑問或不安全感為主，有人通報是對醫療機構回應不滿。

詹碧端說，若居家跌倒造成受傷，民眾通常直接就醫，未必進入病安通報系統。未來透過居家自我測量生命徵象，再將資料回饋醫療系統，由醫療團隊辨識高風險狀況並即時提醒；同時在病人返家前強化衛教，針對高齡、多重用藥及可能造成眩暈等風險加強防範。

WHO自2019年起，將每年9月17日訂為「世界病人安全日」，衛福部醫事司長劉越萍說，衛福部病人安全通報系統（TPR）持續運作，最常見病安事件為「跌倒」及「用藥錯誤」，醫院常見跌倒情境包括如廁時跌倒；居家則應注意床鋪高度、浴室地面保持乾燥，以及家具桌腳加裝防撞措施，高齡或安眠藥使用者更應提高警覺。