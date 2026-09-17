健康你我他／40歲戴助聽器 我的初老三寶

我63歲，40歲開始戴助聽器，不但適應良好，且享受科技帶來的樂趣，現在已經換到第4副。

最初是覺得耳邊有蚊子嗡嗡叫，講電話時音量調到最大聲還是聽不清楚。到醫院檢查發現是耳鳴及聽小骨硬化，接受聽小骨重建手術之後，成效有限，醫師建議可配戴助聽器。經聽力檢查和助聽器參數調整，清晰地聽到久違的各種聲響，從此開始我的助聽人生。

我有初老三寶：助聽器、多焦點眼鏡、智慧手環。每天早晨智慧手環鬧鐘震動可以無聲叫醒我，起床後就戴上助聽器和多焦點眼鏡，立馬變得耳聰目明，溝通無礙迎接工作挑戰。

助聽器要每天擦拭清潔和除濕，也要聽力師定期調整參數，大約每6年換新機，享受新一代助聽器的功能，例如餐廳降噪模式、戶外模式減低風聲，尤其是藍牙功能把手機接話直接接到助聽器上，讓講手機和聽音樂成為一種享受。

享受重拾聽力的喜悅之餘，我常受朋友之託，跟他們重聽的父母聊天時提到我有戴助聽器，自然地把聽力障礙的話題聊開，和他們分享我的助聽人生，進而說服老人家配戴助聽器。

戴助聽器還有兩大好處，睡覺時拿掉助聽器變得寧靜無聲，可以一覺到天亮；當太太叨叨唸時，可偷偷關機，求得一時半刻的耳根清靜，不過這招用久了被抓到，以後不敢了。