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白天空心的城市 留下來的長者，基隆急重症醫療如何接招

聯合報／ 記者楊孟蓉／基隆報導
童子瑋認為，部立基隆醫院必須擴建，承擔更多基隆地區急重症醫療需求。聯合報系資料照
童子瑋認為，部立基隆醫院必須擴建，承擔更多基隆地區急重症醫療需求。聯合報系資料照

基隆緊鄰雙北，青壯人口白天離城工作，加上山坡社區多、道路狹窄，醫院近在咫尺，長者卻未必到得了。「翻轉超高齡基隆」從急重症、復健到交通，看見山城高齡醫療的特殊挑戰。

「急救分秒必爭，轉院路上多耽誤一分鐘，可能就是生死的差別。」基隆只有一間重度級緊急醫療醫院基隆長庚，但近年醫療人力缺乏，更加重了急重症醫療的負擔。

基隆市議會議長童子瑋。聯合報系資料照
基隆市議會議長童子瑋。聯合報系資料照

長年觀察基隆市醫療量能的基隆市議會議長童子瑋就分享了日常所見，先前有一名補習班老師突發嚴重腦出血，送往衛福部部立基隆醫院急救，家屬心急，希望轉往基隆長庚醫院。

「但在我接觸過的12件類似急重症轉院求助，其中有一半患者還沒等到轉院就離世。」童子瑋當下勸家屬留下搶救，並協助與院方溝通，患者後來順利度過危險期，目前恢復良好。

白天青壯外流 議長2解方留人

基隆市醫師公會理事長王俊傑指出，目前基隆長庚為重度級急救責任醫院，衛福部部立基隆醫院則為中度級急救責任醫院，另外還有三總基隆分院與礦工醫院。

一旦基隆長庚病床量能吃緊，如何讓既有醫療資源各自發揮功能，成為超高齡基隆必須面對的課題。

王俊傑進一步指出，基隆急重症醫療面臨的問題不只在急診。「大家常以為是急診壅塞，其實，是上面的病房壅塞！」急診患者需要住院時，往往卻因病床量能受限而無法順利往上收治，壓力也跟著回堵急診。

目前整體醫療量能尚能因應，但他擔心未來5至10年，面對高齡化、少子化，醫護及醫事人力缺口將持續擴大。

尤其基隆還有其特殊現象，大量青壯人口白天通勤赴雙北工作，「我們城市中間是空心的，白天留在街上的大多是長輩。」童子瑋點出留不住人才的困境。

長庚量能有限 擴建部基有必要

童子瑋提出兩大解方：一是地方編列加給預算，增加留任誘因；二是補助在地護理系學生學費，從培育到留任雙管齊下。

面對基隆長庚急重症量能有限，童子瑋認為必須擴建部立基隆醫院，包括調整鄰近衛生局空間，騰出院區發展腹地；同時改善急診前方交通動線，解決目前進出壅塞、動線混亂等問題，讓部立基隆醫院承擔更多急重症醫療需求。

基隆市醫師公會理事長王俊傑。圖／王俊傑提供
基隆市醫師公會理事長王俊傑。圖／王俊傑提供

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