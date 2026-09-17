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催婚加碼 勞動部今宣布婚假將增至14天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為挽救低迷生育率，賴政府推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望從婚、孕、育兒及友善職場等面向提供支持，讓年輕人敢婚、敢生也敢養。勞動部預計今天宣布將修正「勞工請假規則」，將現行八天婚假，延長至十四天，讓新人更有餘裕籌辦婚禮、成家。

為打造友善育兒職場，勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停。賴總統今年五月也宣示，面對少子女化挑戰，政府祭出十八項對策大禮包，推出的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，將透過減少工時、新增彈性假別運用及津貼等政策，從婚育、養兒育女到友善職場等面向提供協助。

其中一項政策是增加婚假、產假及陪產檢與陪產假天數。勞動部預計今天召開記者會，宣布將修正「勞工請假規則」，將勞工婚假比照軍公教人員，由現行八天延長至十四天，讓敢婚的年輕世代，有更充裕時間籌備婚禮及處理成家事宜。

近期也有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，建請政府盡速通過並施行「勞工婚假十四日」制度。提案內容提到，延長婚假至十四日，不僅能讓勞工有更充裕的時間完成結婚、搬遷、宴客及新婚生活安排，減少因時間不足而被迫請事假、特休，或影響工作表現的情形。若因法案延宕，導致僅相差數日或數月辦理結婚登記的勞工，卻適用不同制度、享有不同權益，將造成明顯的不公平，也與保障勞工權益的立法目的相違背。

除延長婚假，勞動部也規畫將現行八周產假，延長至十二周，並將配偶的陪產檢及陪產假由七天，增至十四天；也擬將育兒留職停薪適用的子女年齡由三歲，放寬至六歲、增加津貼等。不過，因涉及修正「性別平等工作法」及「就業保險法」，朝野對申請天數及子女適用年齡仍有不同意見，修法進度延宕。

催婚 勞動部 生育率

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