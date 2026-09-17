熱心、專業 桃機奪全球最友善機場

交通部觀光署近日公布「二○二五年來台旅客消費及動向調查」結果，全年來台旅客達八五七萬四五四七人次，較二○二四年成長百分之九點一二。桃園國際機場每天迎接來自世界各地的旅客，也因機場大聯盟員工樂於助人等特質，獲選「二○二五全球最友善機場」第一名。

機場公司表示，英國旅遊服務公司Airport Parking & Hotels（APH）分析超過七萬多條以英語撰寫、並提及機場員工服務的Google評論，評選全球一百個最繁忙機場及英國廿三個最繁忙機場。桃園機場以百分之七十三點六的正面員工體驗評論居全球第一，旅客評論中，最常用來形容桃機員工的關鍵字，包括「樂於助人」、「效率高」及「專業」。

在桃園機場的觀光署旅客服務中心人員江前彥，正是在國門實踐這些服務精神的一員。他說，服務工作的核心就是「傾聽」與「同理」，先了解問題，再設法找到最適合的解決方式。曾有一個案例讓他耗時一天，協助一對從歐洲來台的新婚夫妻，解決棘手的租車難關。

這對新婚夫妻大約清晨五時抵台，入境後發現租車流程出錯拿不到車，焦慮地在服務櫃檯附近徘徊。江前彥擔心對方蜜月之旅泡湯，雖不是工作範圍，仍主動協助聯繫租車業者，甚至利用午休時間，親自帶著這對夫妻到指定地點取車。

面對負面情緒，江前彥總是秉持「感同身受」的服務核心，以專業、耐心服務每一位來到桃機的旅客，正面積極的態度也讓他獲選「二○二五年桃園國際機場服務楷模」。（特別企劃）