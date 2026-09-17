華航攜手維珍 運用天合聯盟能量增加航網

交通部觀光署近日公布「二○二五年來台旅客消費及動向調查」結果，全年來台旅客達八五七萬四五四七人次，較二○二四年成長百分之九點一二。桃園國際機場每天迎接來自世界各地的旅客，也因機場大聯盟員工樂於助人等特質，獲選「二○二五全球最友善機場」第一名。

2026-09-17 00:22