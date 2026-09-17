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華航攜手維珍 運用天合聯盟能量增加航網
中華航空二○一一年加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第十五周年，為台灣首家加入國際航空聯盟的業者。華航總經理陳漢銘昨宣布，近期與天合聯盟成員維珍大西洋航空簽署協議，下半年開始共用班號合作，盼透過聯盟資源擴大國際市場布局。
中華航空加入SkyTeam邁向十五周年，陳漢銘與天合聯盟執行長Patrick Roux於阿姆斯特丹當地時間九月十六日，共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動。
陳漢銘說，航空公司的有限資源無法單打獨鬥，需要聯盟力量增加旅客的便利性及黏著度，包含行李直掛、會員權益、里程累積、優先登機、各地貴賓室使用，同時也增加航網、航線。
聯盟成員、維珍大西洋航空以倫敦希斯洛機場為主要樞紐，陳漢銘宣布，近期與維珍大西洋航空簽署協議，首階段將與維珍大西洋航空航班共掛班號，旅客可以享有一次完成報到、行李直掛等無縫轉機服務。
陳漢銘表示，疫後加上戰事影響，轉機客比率上升，北美轉機客達六成、歐洲達五成，未來也將加強「空轉地」的轉接服務。
針對華航未來購機目標，陳漢銘說，這兩年的訂單已排到二○三二年，包含購買廿四架波音七八七，預計今年底交付二架，二○二八年交機完畢；十五架空巴Ａ三五○-一○○○客機、十五架波音七七七-九客機、八架七七七-八Ｆ貨機，新機隊預計自二○二九年開始交付；另外，Ａ三五○客機也將於明年啟動改艙計畫。
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