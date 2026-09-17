跟著波特羅膨起來 倒數機會

今夏首度登台的「圓潤的魔法 波特羅特展」閉展倒數，展期只到十月十一日。特展集結一一八件油畫、素描、水彩與立體雕塑，透過八大展區，帶領觀眾探索波特羅七十餘年的藝術創作與獨特美學。

來自拉丁美洲的藝術大師費爾南多・波特羅（Fernando Botero），以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，更被譽為廿世紀最具代表性的當代藝術家之一，他曾說「我畫的不是胖，而是對體積的讚美。」

波特羅擅長將人物、動物、花果與日常景物轉化為誇張而圓潤的形體，透過鮮明色彩與幽默視角，顛覆人對美的既定想像。走進展間，不需具備藝術背景，也能從視覺感受作品的分量與趣味。

本次展覽更結合ＡＩ科技打造互動體驗，民眾上傳照片後，不僅可以立即融入波特羅的作品中，連人物輪廓都會變成代表性的圓潤姿態。