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中信「臺灣夢」 助弱勢童安心學習

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
中信慈善基金會「臺灣夢計畫」昨赴淡水鄧公社區築夢基地掛牌，衛福部社工司長楊雅嵐（後排左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左四）及新北市副市長劉和然（後排左六）等人參與。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會「臺灣夢計畫」昨赴淡水鄧公社區築夢基地掛牌，衛福部社工司長楊雅嵐（後排左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左四）及新北市副市長劉和然（後排左六）等人參與。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會昨在新北市鄧公社區舉辦「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」（臺灣夢計畫）社區築夢基地掛牌儀式，為弱勢孩童打造安心學習、探索夢想的成長據點。孩子們也帶來精采的星空鼓組曲─「那魯灣」，展現多元課程的學習成果。

距離淡水捷運站不遠的鄧公社區，礙於就業環境條件，部分孩童面臨課後無人看顧與生活資源匱乏等困境。其中阿守家裡甚至連冰箱都沒有，過去常靠調理包與罐頭果腹，直到加入鄧公社區築夢基地，不僅能吃到熱騰騰的飯菜，且在完成心願向志工學會包水餃的那天，露出了久違的笑容。

中信慈善基金會董事長辜仲諒親自出席掛牌儀式，除了再次感謝志工們無私奉獻，還提到透過多元課程的引導，能幫助孩子們找到夢想，而當這些夢想匯聚，也變成全台灣人的夢想，這正是「臺灣夢計畫」命名的初衷

。衛福部社會救助及社工司司長楊雅嵐也肯定中信慈善基金會做為民間助力，持續健全社區的兒少照顧網絡。

新北市副市長劉和然指出，新北市已有四個「臺灣夢計畫」社區築夢基地，感謝中信慈善基金會持續與地方攜手扶助孩子安心成長。

今年適逢中國信託成立六十周年，「臺灣夢計畫」也邁入第十二年，迄今已累計幫助近一五三萬人次。

根據「臺灣夢計畫」二○二六年最新成效，透過志工陪伴，已經有百分之九十四心情狀況改善，更有百分之九十三的孩子對未來有了夢想。

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