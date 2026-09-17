健康幣10月上路 12月起兌換

衛福部「健康幣」政策將於十月一日上路，但無法取得後立即兌換，國健署表示，只要一開通手機作業，就可獲得兩百枚健康幣，效期二年，最高可累積一萬三一五○幣，十二月起開放兌換，超商、大賣場、運動場館、連鎖藥局、醫院及壽險均為使用場域。

國健署長沈靜芬表示，第一階段採取「有做就有幣」，十八歲以上民眾完成癌症篩檢、成人預防保健、Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢，以及流感、新冠、肺炎鏈球菌等疫苗接種，不同項目給予不同健康幣。

衛福部長石崇良指出，十月一日當天就可開始累積，首次登入健康幣專區可獲二○○幣、填寫生活型態評估量表一○○幣。完成成人預防保健及Ｂ、Ｃ肝篩檢，各為八○○幣，癌症篩檢依項目約九○○至一三五○幣，流感疫苗四五○幣、新冠疫苗九○○幣、肺炎鏈球菌疫苗六○○幣。

健康幣效期為二年，依年齡及符合篩檢資格不同，二年最高可累積一萬三一五○幣。沈靜芬表示，十二月起兌換，內容眾多，超商部分為無糖飲料、豆漿、雞胸肉、雞蛋及健康餐盒等，藥局、運動中心、連鎖健身房、醫療院所等場所洽談中，未來應可用於健康商品、運動服務，甚至自費健檢或疫苗等項目。

針對健康幣兌換端，國健署昨日舉辦首次招商會議，反應熱烈，近百家企業領表，興趣濃厚，部分廠商提出審核標準、兌換方式、系統如何對接等細節，沈靜芬表示，後續將由同仁逐一說明解決。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健康幣能否發揮預防醫學效益，取決於能否吸引過去不願參與篩檢的民眾，將一次性的獎勵轉化為持續的健康行動。參考日本經驗，透過獎勵措施確實有助於增加民眾每天行走步數，降低醫療支出。