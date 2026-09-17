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持有吸食電子煙 檢舉獎勵待議

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

現行「菸害防制法」全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，行政院日前再通過修法草案，進一步將「持有」納入處罰。國健署沈靜芬表示，針對檢舉個人持有、吸食電子煙等獎勵措施，將召開專家會議，擬定相關辦法，加強管制力道。

依「菸害防制法」規定，電子煙屬全面禁止的類菸品，使用（吸食）者可處二○○○元至一萬元罰鍰，販賣、展示等也有相應罰則。沈靜芬指出，現行規定並未直接處罰單純「持有」，行政院今年六月通過修正草案，持有電子煙等類菸品納入行政罰，「使用或持有」者最高開罰新台幣十萬元，補上管制缺口，目前仍待立法院審議。

在檢舉獎勵部分，沈靜芬表示，修法草案設計了檢舉獎勵制度，目的為從源頭打擊重大違規，主要針對違法「製造、輸入」等二大範圍發檢舉獎金，希望民眾提供線索，協助破獲地下工廠或重大走私、輸入案件。至於檢舉吸食、持有電子煙部分，仍待進一步討論細節，另訂辦法。

新制上路後，持有電子煙也將受罰，為此，國健署九月八日起，在各縣市衛生局、衛生所等處設置電子煙專用回收桶，全台共有四三二處，採取不記名、自主投遞方式。沈靜芬表示，前部分縣市觀察發現，已有民眾主動投遞，反應不錯。但採「只進不出」，加上匿名回收，國健署不會要求地方縣市多開回收桶，也不希望形成縣市間「回收量競賽」。

近期日本動畫「尼古喵喵」因大量出現吸菸情節，清楚呈現真實菸品品牌、菸盒特寫，遭檢舉疑違反「菸害防制法」，國內部分影音平台一度下架，引發創作自由的界線爭議。對此，沈靜芬表示，後續將召開專家會議，邀集影視業者及法律等領域專家進一步討論，希望建立更明確的判斷基準。

電子煙 國健署 沈靜芬

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