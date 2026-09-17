快訊

「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣沒低薪？去年153件不足最低工資挨罰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
據勞動部統計，去年全國共有一五三件裁罰案件，其中六都就占了百分之六十二點一，可能存在龐大違法黑數。示意圖。記者余承翰／攝影
據勞動部統計，去年全國共有一五三件裁罰案件，其中六都就占了百分之六十二點一，可能存在龐大違法黑數。示意圖。記者余承翰／攝影

最低工資法」已上路兩年多，仍有雇主未給足最低工資，然而各縣市裁罰標準不一，有的縣市得要違法六次以上才會祭出百萬元重罰，有的則是八次、十次、十七，甚至位於經濟部產業園區的企業，得要累積違法五十次以上，才會被重罰一百萬元。勞團強調，行政裁罰不應因地區有差別，呼籲加強執法。

勞動部統計，去年全國共有一五三件裁罰案件，其中六都就占了百分之六十二點一，新北、台中及台南的違法案件，更都超過全國總量的一成，而實際上更可能存在龐大的違法黑數。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，雇主給付若未達最低工資，地方政府可處以二萬到一百萬元罰鍰，然而各地裁罰標準卻不一致，像是台北市、桃園市及台中市等七縣市訂有「最低工資法統一裁罰基準」，新北、高雄市等九縣市仍引用勞基法作為裁罰基準，包含台南市在內的六個縣市，迄今尚未制定裁罰基準。

楊書瑋舉例，有的縣市違法六次以上才會祭出一百萬重罰，更有八次、十次等不同標準，南投、彰化縣則累積十七次以上才會開罰到最高標準。最荒謬的莫過於經濟部「產業園區管理局處理違反勞動基準法事件統一裁罰要點」，企業必須累積違法五十次以上，才會被重罰百萬。

楊書瑋說，據職安署分析，違反行業別以支援服務業占比最高，達百分之卅三點三三，其次為製造業百分之十五點○三、批發及零售業百分之十四點卅八、住宿及餐飲業百分之七點一九、其他服務業百分之六點五四。

台北市產業總工會副理事長王燕杰強調，最低工資是保障勞工維持基本生活的最低標準，行政裁罰就不應因地區有差別，經濟部將最高罰鍰門檻訂為違法五十次，等於替企業違法提供超低的機會成本，也彷彿向世界宣示，台灣政府對企業壓縮勞工薪資抱持很大的寬容。

對此，勞動部條平司司長黃琦雅回應，九月初已邀地方政府研議，將最低工資法擴大納入現行的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，依企業人數、違規次數、法遵能力等加重處罰，未來地方政府將依一致性原則辦理，勞動部將盡速進行法制作業。

最低工資 低薪 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣沒有低薪？勞陣揭去年153件未給足最低工資挨罰 僅冰山一角

最低工資違規50次罰百萬？ 園管局：上路至今零裁罰

物業成勞工超時工作累犯 北市勞動局出手重罰

【重磅快評】賴清德上台沒低薪？原來粉飾太平勝前朝　　　

相關新聞

跟著波特羅膨起來 倒數機會

今夏首度登台的「圓潤的魔法 波特羅特展」閉展倒數，展期只到十月十一日。特展集結一一八件油畫、素描、水彩與立體雕塑，透過八大展區，帶領觀眾探索波特羅七十餘年的藝術創作與獨特美學。

華航攜手維珍 運用天合聯盟能量增加航網

中華航空二○一一年加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第十五周年，為台灣首家加入國際航空聯盟的業者。華航總經理陳漢銘昨宣布，近期與天合聯盟成員維珍大西洋航空簽署協議，下半年開始共用班號合作，盼透過聯盟資源擴大國際市場布局。

教部教師節微電影情節踩紅線 挨轟恐怖片

記者柯美儀／台北報導

熱心、專業 桃機奪全球最友善機場

交通部觀光署近日公布「二○二五年來台旅客消費及動向調查」結果，全年來台旅客達八五七萬四五四七人次，較二○二四年成長百分之九點一二。桃園國際機場每天迎接來自世界各地的旅客，也因機場大聯盟員工樂於助人等特質，獲選「二○二五全球最友善機場」第一名。

校事會議辦法修法期限逼近 教部仍在研議

教育部推出敬師微電影「一百分的形狀」，遭諷刺是「校事會議」最佳範例影片，教團則呼籲盡速廢除校事會議、解決校園濫訴。對此，教育部僅表示，目前正蒐集的各界意見，研議修正方案。

催婚加碼 勞動部今宣布婚假將增至14天

為挽救低迷生育率，賴政府推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望從婚、孕、育兒及友善職場等面向提供支持，讓年輕人敢婚、敢生也敢養。勞動部預計今天宣布將修正「勞工請假規則」，將現行八天婚假，延長至十四天，讓新人更有餘裕籌辦婚禮、成家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。