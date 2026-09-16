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腸道藏著「瘦瘦針」生理路徑？醫：吃1類食物啟動關鍵訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
瘦瘦針風靡。聯合報系資料照
瘦瘦針風靡。聯合報系資料照

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，近年因控制血糖、延緩胃排空及增加飽足感而受到關注，但人體原本就會分泌GLP-1。基因醫師張家銘在FB發文指出，腸道菌會將纖維發酵成短鏈脂肪酸，刺激腸道分泌GLP-1等荷爾蒙，影響飽足感、胰島素分泌及血糖調節，等於啟動一條與「瘦瘦針」相似的生理路徑。

有些人的健檢數據尚未達到糖尿病標準，卻已出現飯後嗜睡、下午突然飢餓、剛吃完又想找甜食，以及腰圍增加、腹脹或排便改變。張家銘表示，這些現象有時可能是身體處理能量開始失衡的早期訊號。

部分纖維無法被人體完全消化，抵達大腸後，就像把原料送進腸道菌的加工廠，經發酵產生乙酸、丙酸及丁酸等短鏈脂肪酸。

「您吃下去的是纖維，腸道菌做出來的，才是身體真正收到的訊息」。張家銘表示，丁酸是大腸細胞的重要能源，有助維持腸道屏障、黏液層及免疫平衡，如同腸壁的「伙食費和修繕費」。

短鏈脂肪酸也會刺激腸道分泌GLP-1及胜肽YY。GLP-1可增加飽足感，並在血糖升高時協助胰島素分泌；俗稱「瘦瘦針」的藥物，正是利用類似路徑放大相關調節訊號。

張家銘提醒，肌肉是身體使用葡萄糖的「大戶」。若長期少動、肌肉量不足，飲食又過度精製，胰島素可能持續「加班」，逐步走向胰島素阻抗、糖尿病前期，甚至第二型糖尿病。

他引述人體試驗指出，第二型糖尿病患者連續12周將每日纖維攝取量提高至約37公克後，腸道丁酸增加，糖化血色素也獲得改善。第12周時，高纖組糖化血色素降至7%以下的比例接近九成，對照組約為五成。

另有研究發現，8周高纖地中海型飲食可改善腸道菌、丁酸、餐後血糖及胰島素敏感性；短期將白麵包換成高纖大麥麵包，也可能讓腸道菌與餐後血糖出現變化。

張家銘強調，控制血糖不等於戒掉所有澱粉。精製糖、白麵包，與燕麥、糙米、豆類及蔬菜裡的碳水不能一概而論。他建議減少含糖飲料、甜點及過度加工食品，循序增加纖維，並配合餐後步行、阻力訓練及改善睡眠。已確診糖尿病者仍應依醫師指示用藥，不宜自行停藥。

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