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華航加入天合聯盟15周年 攜手維珍大西洋航空拓展歐洲航網

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空歡慶加入天合聯盟15 週年，華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長 Patrick Roux（右）共同慶祝重要里程碑。圖／華航提供
中華航空歡慶加入天合聯盟15 週年，華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長 Patrick Roux（右）共同慶祝重要里程碑。圖／華航提供

華航空自2011 年正式加入天合聯盟 ( SkyTeam )至今已 15 周年，總經理陳漢銘與天合聯盟執行長 Patrick Roux 共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。華航是台灣首家加入國際航空聯盟的業者，藉由聯盟航網及夥伴合作布建全球市場，透過共用班號及聯程機票可前往165 國、960 個航點，每日超過 13,880 個航班，旅客可享有一次完成報到、行李直掛等無縫轉機服務。

華航總經理陳漢銘表示，加入天合聯盟15年不僅是全球布局的重要歷程，更彰顯華航長期立足國際航空聯盟體系，與業界夥伴並肩發展所累積的競爭實力。面對航空市場持續變化，華航善用聯盟資源擴展市場，與盟航在旅客服務及營運創新等領域深化交流；近年亦積極響應天合聯盟「航空飛行挑戰」」（The Aviation Challenge, TAC），共同推進航空減碳及永續發展的更多可能。展望下一階段，華航將持續發揮聯盟綜效，拓展全球布局，為旅客創造更優質的飛行體驗。

華航說明，天合聯盟SkyPriority天合優享服務涵蓋旅程各環節，商務艙旅客及天合聯盟超級精英會員可於全球超過 950個主要機場享有優先報到、行李託運、登機及行李優先提領等禮遇，並可使用全球850個貴賓室。華航會員更可以透過華夏哩程酬賓計畫，實現聯盟內跨成員航空累積飛行哩程、會籍積分及兌換酬賓機票。

華航也持續拓展歐洲航網布局，宣布與天合聯盟成員維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）簽署協議，雙方將啟動共用班號合作，維珍大西洋航空以倫敦希斯洛機場為主要樞紐，首階段將由華航於維珍大西洋航空航班共掛班號，未來雙方有望發揮航網互補效益，提升台灣與英國間的航班服務，提供旅客亞洲往返歐洲的飛航選擇。此次簽署展現華航持續深化盟航夥伴關係，透過聯盟資源擴大國際市場布局，開啟更多合作機會。

華航深耕歐洲市場逾40年，目前營運阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、布拉格及維也納六大航點，每周提供近 30班直飛歐洲航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。除自營航線外，華航亦與荷蘭皇家航空、法國航空、西班牙歐洲航空等夥伴合作，透過共用班號服務，延伸串聯英國、法國、西班牙、德國及芬蘭等歐洲主要城市。另攜手德國鐵路、英國大西部鐵路及比利時國鐵空鐵聯運，提供便捷轉乘服務，滿足旅客觀光與商務需求。

華航表示，除了擴大市場版圖也持續提升旅客服務，天合聯盟全新品牌貴賓室於法蘭克福機場新建之第三航廈正式啟用，華航旅客可享有更新穎舒適的候機空間及精緻服務，為長程旅程增添舒適便利的候機體驗。

華航 歐洲 航班

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