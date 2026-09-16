影／桃機管制區首次辦桌開吃 國門一桌吃遍台灣味

桃園國際機場也能吃辦桌！「請世界吃桌．機場好饗宴」今天中午首度在桃機管制區登場，交通部長陳世凱、桃園機場公司董事長陳彥伯等人與人氣YouTuber圍桌開吃，從辦桌手路菜、台灣小吃到現場表演，將傳統辦桌文化搬進國門，讓國際旅客在機場體驗正宗台灣文化。

活動由昇恆昌免稅商店攜手實境秀節目《請世界吃桌》舉辦，由「阿男師」洪俊男操刀「桃機聯名辦桌菜」，集結「小王煮瓜」野生醬燒秋刀魚與獨門控肉、「阿城鵝肉」煙燻鵝肉與「海烏」原味低鹽烏魚子及「瑞記海南雞」等特色料理，另搭配鹹蛋糕、地瓜球、車輪餅及黑糖奶茶，一桌吃遍豐富台灣味。

交通部長陳世凱表示，他邀請外國朋友來台都會準備美食地圖，因為美食就是台灣的一張名片；即使旅客沒有時間走遍台灣，也能在機場品嘗各地特色美食。辦桌是台灣特有的飲食文化，將辦桌帶進機場，是公私協力推動觀光的實踐，期待讓桃機成為世界認識台灣的窗口。

桃園機場公司董事長陳彥伯指出，旅客對機場餐飲需求愈來愈多元，昇恆昌一直是桃機重要合作夥伴，多年來除了提升餐飲服務，也持續引進新品牌及創新體驗，希望讓旅客每次來到機場，都能有新的發現與體驗。

現場也營造辦桌熱鬧氣氛，陳世凱、陳彥伯等人換上圍裙逐桌上菜，並安排明華園日字戲劇團《麻姑獻壽》、台味那卡西樂團演出及賓果遊戲，不少旅客被管制區內罕見的辦桌場景吸引，駐足拍照。

主辦此次活動的昇恆昌總經理江建廷指出，2018年取得第二航廈C區營運權後，陸續擴建4樓美食廣場、打造C3「街口食趣」候機室，陸續引進臺灣在地特色餐飲、米其林必比登推介餐廳及台灣精品咖啡等屢獲國際肯定，未來也將持續在國際旅客在國門體驗台灣多元的文化、藝文與美食。