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人口對策新措施 勞動部將宣告婚假加碼至14日

中央社／ 台北16日電

政府5月宣布台灣人口對策新戰略18項措施，包含婚假加碼，民眾日前透過公共政策網路參與平台提案籲能儘速通過，勞動部明天將預告修正請假規則，讓加碼婚假能提高婚育意願。

總統賴清德5月時與行政團隊共同宣布5面向、共18項措施的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，為了支持友善育兒，將加碼婚假、產假、陪產假等，也將彈性育嬰假升級為育兒假等。

行政院長卓榮泰日前出席中華電信員眷集團婚禮擔任證婚人，他致詞談到友善職場時表示，政府規劃將婚假由8天延長至14天、產假由8週延長至12週。

依照現行規定，勞工的婚假天數為8天，今年7月21日有提議者「小勞工」在公共政策網路參與平台提案，建請政府於115年儘速通過並施行「勞工婚假14日」制度。此提案仍在附議階段，尚餘7天，尚須1681個附議。

勞動部今天已發出正式採訪通知指出，明天將召開「勞動部預告修正勞工請假規則：幸福加碼！勞動部挺成家，婚假升級14日」記者會，說明詳細內容及正式上路日期。

勞動部強調，正積極推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」中婚孕產育各階段友善政策的第一步，期盼透過「婚假加碼」，讓敢婚、追求幸福的年輕世代，能有更充裕的時間籌備婚禮與成家事宜，由政府帶頭打造最友善的成家職場環境。

勞動部 人口 育嬰假

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