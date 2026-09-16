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76歲嬤健檢揪出罹肝癌！ 質子治療後縮小逾6成病情穩定

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師趙坤山（右）說明，張女（中）接受質子治療，肝腫癌大幅縮小，甲型胎兒蛋白也降至正常，病情控制穩定。圖／中國附醫提供
醫師趙坤山（右）說明，張女（中）接受質子治療，肝腫癌大幅縮小，甲型胎兒蛋白也降至正常，病情控制穩定。圖／中國附醫提供

76歲張姓婦人有肝癌家族史，在女兒的建議下接受健檢，查出肝臟深處有顆7.2公分有腫瘤，合併肝硬化。因手術切除恐增加急性肝衰竭風險，經與家人討論後，轉至中國醫藥大學附設醫院評估並接受質子治療，腫瘤縮小逾6成，腫瘤指數也降至正常值，病情穩定。

中國附醫質子治療中心院長趙坤山指出，肝癌早期往往缺乏明顯症狀，部分病人直到腫瘤變大或出現身體不適才被發現，也可能因此增加後續治療難度，部分肝癌病人又因年齡、肝硬化、腫瘤位置或身體狀況等因素，未必適合接受手術治療。

趙坤山說明，甲型胎兒蛋白（AFP）為肝癌關鍵腫瘤標記，正常值通常小於9 ng/mL，張女健檢時數值高達5183 ng/mL，超標500多倍，反映體內癌細胞數量龐大且活性極強，影像檢查確診罹患肝癌合併肝硬化，轉至中國附醫評估並接受質子治療。

張女有肝硬化，加上腫瘤達7.2公分，若接受手術切除恐增加急性肝衰竭風險，共接受質子治療22次，治療期間偶爾出現腹脹及疲倦，生活作息大致如常，治療3個月後，AFP由5183 ng/mL降至37 ng/mL；追蹤一年後，降至3.77 ng/mL，電腦斷層影像也顯示腫瘤明顯縮小至2.5公分，目前病況穩定。

趙坤山說，肝癌病人常合併肝硬化等慢性肝病，治療除了控制腫瘤，也需盡可能保留正常肝臟功能，質子治療可將主要能量集中於腫瘤範圍，降低正常肝組織及鄰近十二指腸、腎臟等器官接受不必要的輻射劑量，兼顧腫瘤治療與正常組織保護。

趙坤山表示，質子中第一治療室啟用至今已累計治療超過400名病人，涵蓋頭頸癌、肝癌、乳癌等多種癌別，非轉移癌症個案存活率達98%以上，第三級以上嚴重副作用比率小於2%，現在第二治療室也加入服務。

醫師趙坤山（右三）說明，張女（左三）接受質子治療，肝腫癌大幅縮小，甲型胎兒蛋白也降至正常，病情控制穩定。圖／中國附醫提供
醫師趙坤山（右三）說明，張女（左三）接受質子治療，肝腫癌大幅縮小，甲型胎兒蛋白也降至正常，病情控制穩定。圖／中國附醫提供

醫師趙坤山說明，質子治療涵蓋頭頸癌、肝癌、乳癌等多種癌別。圖／中國附醫提供
醫師趙坤山說明，質子治療涵蓋頭頸癌、肝癌、乳癌等多種癌別。圖／中國附醫提供

肝癌 健檢

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