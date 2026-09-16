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感冒後腳腫排可樂尿！28歲工程師腎病變終生服藥 醫生解5大腎炎

香港01／ 撰文：田中貴
原本身體健壯的28歲男工程師，日前罹患感冒，經過休息退燒後體力逐漸恢復，原以為身體已無大礙，不料一周後雙腳突然出現嚴重的下肢水腫，腫脹程度不僅讓他連平時穿的鞋子都無法穿上，用手指按壓小腿脛骨甚至會留下深深的凹陷洞口。圖／AI生成
原本身體健壯的28歲男工程師，日前罹患感冒，經過休息退燒後體力逐漸恢復，原以為身體已無大礙，不料一周後雙腳突然出現嚴重的下肢水腫，腫脹程度不僅讓他連平時穿的鞋子都無法穿上，用手指按壓小腿脛骨甚至會留下深深的凹陷洞口。圖／AI生成

原本身體健壯的28歲男工程師，日前罹患感冒，經過休息退燒後體力逐漸恢復，原以為身體已無大礙，不料一周後雙腳突然出現嚴重的下肢水腫，腫脹程度不僅讓他連平時穿的鞋子都無法穿上，用手指按壓小腿脛骨甚至會留下深深的凹陷洞口。

該名男子最初還以為只是感冒期間缺乏運動所致，但隨後發現自己一整天下來尿量愈來愈少，甚至排出如可樂般的黑褐色尿液，嚇得他立即前往醫院看急診。經臨床詳細檢查，醫師發現其腎功能在短時間內急速惡化，診斷為感冒引起的「IgA腎病變」（A型免疫球蛋白腎病）。雖然經過積極搶救成功保住性命，但腎臟組織已受損轉為慢性腎絲球炎，未來餘生都必須依賴口服類固醇來維持腎功能，無法完全根治。

對於「一場普通感冒竟導致終身服藥」，許多患者與家屬皆感到難以置信。腎臟科醫師洪永祥指出，許多民眾誤以為感冒僅影響上呼吸道，但當人體免疫系統啟動全體防衛機制時，腎臟往往成為無辜中槍的受害者。

香港醫院管理局醫療資訊網的臨床臨床資料顯示，腎絲球發炎是香港常見的併發腎臟疾病之一。洪永祥醫師引用權威醫學期刊The New England Journal of Medicine (NEJM)的研究說明，人體在感冒時，呼吸道黏膜會主動分泌大量的IgA（A型免疫球蛋白）抗體以對抗病原體。然而，特定基因或特殊體質的個體，免疫系統會產出結構異常的「瑕疵抗體」。這些瑕疵抗體在血液中互相結合，形成體積龐大的免疫複合物，隨着血液循環流入腎臟時，會直接「塞爆」腎小球的微細過濾網，進而破壞腎絲球細胞。

根據NationalCenter for Biotechnology Information (PubMed)收集的多年臨床追蹤文獻，IgA腎病變通常會在感冒後1至3天內迅速發作，臨床特徵為突發性血尿與水腫。研究顯示，若未獲得及時且妥善的醫療介入，高達50%的患者可能會在10至20年內逐步惡化為尿毒症（末期腎臟病），最終面臨終身透析（洗腎）的命運。

醫界示警：感冒後「5大腎炎排行榜」哪種最凶險？

除了最常見的IgA腎病變外，感冒及其治療過程還可能誘發多種不同類型的腎臟病變。洪永祥醫師特別整理出感冒後最容易偷襲腎臟的「5大腎炎排行榜」：

第1名：IgA腎病變（最常見）

由黏膜瑕疵抗體形成巨大免疫複合物堵塞腎小球所致，感冒後1至3天內常出現血尿與水腫。若未妥善控制，半數患者20年內恐進展為尿毒症。

第2名：感染後急性腎絲球腎炎（後勁十足型）

常見於鏈球菌咽喉炎感染之後。患者在感冒症狀消退後，會有約1至3周的「平靜潛伏期」，隨後突然爆發可樂色血尿、高血壓與全身水腫。

第3名：微小病變型腎炎（嚴重水腫王）

感冒病毒活化體內的T細胞並釋放大量細胞激素，直接破壞腎小球足細胞。典型症狀為全身爆發性嚴重水腫、眼皮浮腫以及極度嚴重的蛋白尿。

第4名：急性間質性腎炎（藥物誘發型）

此類型非病毒直接破壞腎臟，而是患者在感冒發燒期間服用了過量的非類固醇抗發炎止痛藥（NSAIDs）或特定抗生素，引發腎臟過敏性發炎。

第5名：ANCA相關血管炎（急性爆發型）

嚴重感冒誘發體內產生自體抗體（ANCA），即免疫系統出現「叛軍」直接攻擊腎臟小血管。雖然發生率較低，但病情極度凶險、進展迅速，且常伴隨肺出血併發症。

專家教路：「護腎自查3招」與中西醫調理建議

面對感冒後可能潛伏的腎臟危機，民眾應如何自我察覺？洪永祥醫師傳授「護腎自查3招」，建議在感冒期間及痊癒後數週內密切留意小便與身體變化：

1.觀察尿液泡沫（啤酒泡泡尿）

排尿後觀察小便是否出現細緻且長時間（超過10分鐘）久不消散的泡沫，此可能為蛋白尿之警訊

2.注意尿液顏色（可樂色血尿）

留意尿液是否呈現異常的紅色、茶色或如可樂般的黑褐色

3.檢查下肢水腫（深陷型水腫）

用手按壓小腿脛骨前側約5秒，鬆手後若留下久久無法復原的深陷凹洞，且伴隨鞋子突然穿不上，代表體內水分滯留嚴重

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文章授權轉載自《香港01》

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