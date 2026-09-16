快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

堅持復健半年拔除鼻胃管 中風男嚐獅子頭大讚：人間最美味！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大醫院復健科團隊攜手居家語言治療所，協助鼻胃管患者早日擺脫吞嚥困難。圖／亞大醫院提供
亞大醫院復健科團隊攜手居家語言治療所，協助鼻胃管患者早日擺脫吞嚥困難。圖／亞大醫院提供

73歲賴男年今年2月因腦中風吞嚥功能受損，住院期間需仰賴鼻胃管灌食維生，但他堅持努力復健，出院後立即銜接語言治療所居家吞嚥訓練，配合醫療團隊客製化療程，半年後成功移除鼻胃管，首次品嚐家人製作獅子頭家常菜，讓他感動直說，「簡直是人間最美味！」

亞洲大學附屬醫院行政副院長、復健部主任周立偉指出，對腦中風及吞嚥障礙患者而言，出院不代表吞嚥復健完成，院內統計，37名曾因吞嚥困難留置鼻胃管的患者中，14名在離院前成功拔管，但仍有23名帶著鼻胃管離院，如何讓這些未拔管的患者，持續銜接吞嚥治療，是醫療團隊重要的照護課題與使命。

「當時連一口飯都不能咀嚼，感覺人生黯淡無光。」賴男回憶，他住院期間努力配合復健，後來雖然已能嘗試剁碎、軟質食物，進食量仍不足，喝水也會嗆咳，6月出院時，鼻胃管仍然留在鼻腔，院方為此決定安排銜接「螢火蟲居家語言治療所」提供居家吞嚥訓練。

過程中由本身也是語言治療師的所長曾尹霆博士針對患者吞嚥能力制定個別化計畫，逐步調整食物質地、進食量、吞嚥姿勢及技巧，導入口腔肌力量測、神經肌肉電刺激、表面肌電圖生物回饋及下巴抗阻運動等工具，透過客觀數據掌握肌力與吞嚥表現，再滾動調整訓練內容，7月終於成功移除鼻胃管，大多數食物已可經口攝取。

中風 鼻胃管 復健

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰合10月下旬上市16日業績發表會 抗血栓口溶膜搶攻年292億美元市場

莫名屁股痛4個月…54歲男查出3期直腸癌 靠這招腫瘤消失免切肛門

中風出院怎麼照顧？請看護、長照必知重點！出現「1警訊」立刻就醫

「可以帶病人回家了」只需5秒！醫吐心聲：可能是家屬無助的開始

相關新聞

轉機客變多！北美達6成、歐洲5成 華航2027啟動改艙計畫

中華航空加入天合聯盟 ( SkyTeam ) 國際航空聯盟的業者，今年邁入第15周年，針對未來購機及新航點航線部分，華航總經理陳漢銘表示，這兩年的新機訂單已經排到2032年，目前著重在綿密新航點航線及轉機客，疫後加上戰事影響，轉機客比率上升，北美轉機客達6成、歐洲達5成。另未來也將加強「空轉地」的轉接服務。

中國信託「臺灣夢」前進淡水鄧公為弱勢孩童撐起溫暖避風港

中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）今（16）日在新北市鄧公社區舉辦「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱「臺灣夢計畫」）社區築夢基地掛牌儀式，為弱勢孩童打造安心學習、探索夢想的成長據點。孩子們也帶來精采的星空鼓組曲－「那魯灣」，展現多元課程的學習成果。

水價凍漲32年 台水揭調整「時機」…將研議連動指數水價調整機制

自來水價遭凍漲32年，但各項營運成本都增加，台水繼去年虧損51億元後，今年預計虧損64億元，台水先前已向經濟部提出水價調漲方案，但台水董事長李嘉榮16日也坦言現在不是適當時機，經濟部也要求台水檢討，與適合的指數連動，做為水價調整的依據。

華航加入天合聯盟15周年 下半年與維珍航空共掛班號

中華航空2011年加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第15周年，為台灣首家加入國際航空聯盟的業者。華航總經理陳漢銘表示，航空公司有限資源無法單打獨鬥，加入聯盟可提供旅客更多服務，包含行李共掛、累積里程、優先登機等。陳漢銘也宣布，與維珍航空簽署協議，下半年開始共用班號合作，盼透過聯盟資源擴大國際市場布局，開啟更多合作機會。

感冒後腳腫排可樂尿！28歲工程師腎病變終生服藥 醫生解5大腎炎

28歲工程師感冒一週後雙腳嚴重水腫、排出可樂尿，確診IgA腎病變；醫師提醒留意血尿、泡沫尿與凹陷性水腫。

76歲嬤健檢揪出罹肝癌！ 質子治療後縮小逾6成病情穩定

76歲張姓婦人有肝癌家族史，在女兒的建議下接受健檢，查出肝臟深處有顆7.2公分有腫瘤，合併肝硬化。因手術切除恐增加急性肝衰竭風險，經與家人討論後，轉至中國醫藥大學附設醫院評估並接受質子治療，腫瘤縮小逾6成，腫瘤指數也降至正常值，病情穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。