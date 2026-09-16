堅持復健半年拔除鼻胃管 中風男嚐獅子頭大讚：人間最美味！

73歲賴男年今年2月因腦中風吞嚥功能受損，住院期間需仰賴鼻胃管灌食維生，但他堅持努力復健，出院後立即銜接語言治療所居家吞嚥訓練，配合醫療團隊客製化療程，半年後成功移除鼻胃管，首次品嚐家人製作獅子頭家常菜，讓他感動直說，「簡直是人間最美味！」

亞洲大學附屬醫院行政副院長、復健部主任周立偉指出，對腦中風及吞嚥障礙患者而言，出院不代表吞嚥復健完成，院內統計，37名曾因吞嚥困難留置鼻胃管的患者中，14名在離院前成功拔管，但仍有23名帶著鼻胃管離院，如何讓這些未拔管的患者，持續銜接吞嚥治療，是醫療團隊重要的照護課題與使命。

「當時連一口飯都不能咀嚼，感覺人生黯淡無光。」賴男回憶，他住院期間努力配合復健，後來雖然已能嘗試剁碎、軟質食物，進食量仍不足，喝水也會嗆咳，6月出院時，鼻胃管仍然留在鼻腔，院方為此決定安排銜接「螢火蟲居家語言治療所」提供居家吞嚥訓練。

過程中由本身也是語言治療師的所長曾尹霆博士針對患者吞嚥能力制定個別化計畫，逐步調整食物質地、進食量、吞嚥姿勢及技巧，導入口腔肌力量測、神經肌肉電刺激、表面肌電圖生物回饋及下巴抗阻運動等工具，透過客觀數據掌握肌力與吞嚥表現，再滾動調整訓練內容，7月終於成功移除鼻胃管，大多數食物已可經口攝取。