精準投藥…三總快速PCR提早13小時找出病原 嚴重感染把握治療時機

抗生素抗藥性已成為全球公衛重要議題。國際報告警示，在最嚴重情境下，2050年全球每年可能有高達一千萬人死於抗藥性相關疾病。醫師提醒，抗藥性造成投藥困難，會拉長住院天數和增加死亡風險，三總醫療團隊採用「FilmArray PCR檢測」，比傳統檢測提早13.6小時，加速找出病原與抗藥基因，精準治療減少不必要用藥。

71歲男性因咳嗽、黃痰、畏寒、發燒及全身無力就醫，胸部影像顯示左肺肺炎。入院後，白血球與發炎指數暴升，合併乳酸上升及腎功能異常，三總安排血液培養、痰液培養、尿液抗原等，卻找不到病原。後續使用「FilmArray肺炎多重核酸檢驗」，採取痰液，進行呼吸道病原PCR，發現退伍軍人肺炎桿菌。

三總感染及熱帶醫學科主治醫師吳瑞欣說明，面對重症患者，需把握治療時機，如敗血症需在一小時內投以抗生素，每延遲一小時，死亡率風險增加1.04至1.09倍。但傳統培養、菌種鑑定及藥物敏感性試驗，有時需72小時才有結果，在結果出來前，通常先給患者廣效抗生素，若病程進展快速或投藥無效，恐拖延重症患者的黃金治療期。

吳瑞欣指出，傳統血液培養，從採檢到病原鑑定平均需38.2小時，但若採用快速分子鑑定PCR，時間可縮短至24.6小時，幾乎一天內可知結果，且血液一次可檢測43項病原，痰液可檢測33項病原，包含細菌、黴菌和抗藥性基因。

吳瑞欣說明，快速分子鑑定適合嚴重肺炎、抗生素治療效果不好、診斷不明的重症患者，讓醫療團隊及時找到病源，減少不必要抗生素的使用，爭取治療時間。快速分子檢測無法完全取代傳統檢測方式。理想上可先使用快速檢測掌握病原，爭取時間，再搭配傳統培養及藥物敏感性測試，進一步確認病原及抗藥性，兼顧速度與精準度。

吳瑞欣表示，抗藥性問題需從臨床診斷、抗生素管理及感染管制多管齊下，包括正確採檢、快速診斷及合理選用抗生素，並依檢驗結果調整、降階或停止不必要的抗生素治療；同時落實手部衛生、隔離措施及感染管制，才能降低抗藥性菌株的選汰壓力與傳播風險，提升病人安全。