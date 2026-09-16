快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

精準投藥…三總快速PCR提早13小時找出病原 嚴重感染把握治療時機

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
三軍總醫院感染及熱帶醫學科主治醫師吳瑞欣說明，肺炎患者需快速投以抗生素，但傳統檢測方式要等上好幾天，快速分子檢測鑑定可快速檢測多項病原，有助於提升投藥速度和效果。記者沈沛育／攝影
三軍總醫院感染及熱帶醫學科主治醫師吳瑞欣說明，肺炎患者需快速投以抗生素，但傳統檢測方式要等上好幾天，快速分子檢測鑑定可快速檢測多項病原，有助於提升投藥速度和效果。記者沈沛育／攝影

抗生素抗藥性已成為全球公衛重要議題。國際報告警示，在最嚴重情境下，2050年全球每年可能有高達一千萬人死於抗藥性相關疾病。醫師提醒，抗藥性造成投藥困難，會拉長住院天數和增加死亡風險，三總醫療團隊採用「FilmArray PCR檢測」，比傳統檢測提早13.6小時，加速找出病原與抗藥基因，精準治療減少不必要用藥。

71歲男性因咳嗽、黃痰、畏寒、發燒及全身無力就醫，胸部影像顯示左肺肺炎。入院後，白血球與發炎指數暴升，合併乳酸上升及腎功能異常，三總安排血液培養、痰液培養、尿液抗原等，卻找不到病原。後續使用「FilmArray肺炎多重核酸檢驗」，採取痰液，進行呼吸道病原PCR，發現退伍軍人肺炎桿菌。

三總感染及熱帶醫學科主治醫師吳瑞欣說明，面對重症患者，需把握治療時機，如敗血症需在一小時內投以抗生素，每延遲一小時，死亡率風險增加1.04至1.09倍。但傳統培養、菌種鑑定及藥物敏感性試驗，有時需72小時才有結果，在結果出來前，通常先給患者廣效抗生素，若病程進展快速或投藥無效，恐拖延重症患者的黃金治療期。

吳瑞欣指出，傳統血液培養，從採檢到病原鑑定平均需38.2小時，但若採用快速分子鑑定PCR，時間可縮短至24.6小時，幾乎一天內可知結果，且血液一次可檢測43項病原，痰液可檢測33項病原，包含細菌、黴菌和抗藥性基因。

吳瑞欣說明，快速分子鑑定適合嚴重肺炎、抗生素治療效果不好、診斷不明的重症患者，讓醫療團隊及時找到病源，減少不必要抗生素的使用，爭取治療時間。快速分子檢測無法完全取代傳統檢測方式。理想上可先使用快速檢測掌握病原，爭取時間，再搭配傳統培養及藥物敏感性測試，進一步確認病原及抗藥性，兼顧速度與精準度。

吳瑞欣表示，抗藥性問題需從臨床診斷、抗生素管理及感染管制多管齊下，包括正確採檢、快速診斷及合理選用抗生素，並依檢驗結果調整、降階或停止不必要的抗生素治療；同時落實手部衛生、隔離措施及感染管制，才能降低抗藥性菌株的選汰壓力與傳播風險，提升病人安全。

三總

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台歷年第3例！女遊馬來西亞熱帶雨林染諾氏瘧 遭蚊蟲叮咬後染病

7歲男童高燒5天 開刀驚見肺部如「爛蘋果」壞死

連化療也不給付！子宮內膜癌死亡率攀升8成 晚期病人僅2成有健保藥用

JOEMAN與蕭伊互揭篩檢報告！ 醫解析HPV型別、疫苗與披衣菌檢驗迷思

相關新聞

水價凍漲32年 台水揭調整「時機」…將研議連動指數水價調整機制

自來水價遭凍漲32年，但各項營運成本都增加，台水繼去年虧損51億元後，今年預計虧損64億元，台水先前已向經濟部提出水價調漲方案，但台水董事長李嘉榮16日也坦言現在不是適當時機，經濟部也要求台水檢討，與適合的指數連動，做為水價調整的依據。

華航加入天合聯盟15周年 下半年與維珍航空共掛班號

中華航空2011年加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第15周年，為台灣首家加入國際航空聯盟的業者。華航總經理陳漢銘表示，航空公司有限資源無法單打獨鬥，加入聯盟可提供旅客更多服務，包含行李共掛、累積里程、優先登機等。陳漢銘也宣布，與維珍航空簽署協議，下半年開始共用班號合作，盼透過聯盟資源擴大國際市場布局，開啟更多合作機會。

全台最高海拔金融服務 阿里山郵局與福壽山ATM

中華郵政公司持續突破高山金融服務極限，繼海拔2201公尺並享有「離天空最近的郵局」美譽的阿里山郵局，成為全台最高金融機構後，近期又與福壽山農場攜手合作，於海拔2240公尺的旅遊服務中心設置自動櫃員機(ATM)，並打造全台唯一「蘋果造型ATM招牌」，為高山旅遊增添便利與亮點。

交通安全月機車零違規抽獎響應熱烈 公路局：違規件數較去年降80%

115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人，機車安全健檢活動也同步熱烈進行。公路局指出，活動開跑後，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%，盼民眾持續維持零違規紀錄。

精準投藥…三總快速PCR提早13小時找出病原 嚴重感染把握治療時機

抗生素抗藥性已成為全球公衛重要議題。國際報告警示，在最嚴重情境下，2050年全球每年可能有高達一千萬人死於抗藥性相關疾病。醫師提醒，抗藥性造成投藥困難，會拉長住院天數和增加死亡風險，三總醫療團隊採用「FilmArray PCR檢測」，比傳統檢測提早13.6小時，加速找出病原與抗藥基因，精準治療減少不必要用藥。

C肝群聚累計20人確診感染源為何 衛福部外部調查報告預計年底出爐

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，目前累計20人確診，衛福部長石崇良要求啟動外部調查釐清感染源。衛福部醫事司長劉越萍表示，最快需要2、3個月才能提出根本原因分析報告，預計今年底前會有結果並再說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。