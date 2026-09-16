C肝群聚累計20人確診感染源為何 衛福部外部調查報告預計年底出爐

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，目前累計20人確診，衛福部長石崇良要求啟動外部調查釐清感染源。衛福部醫事司長劉越萍表示，最快需要2、3個月才能提出根本原因分析報告，預計今年底前會有結果並再說明。

石崇良上周指出，已依「醫預法」啟動外部調查小組，9日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。

劉越萍今受訪回應，C肝群聚案屬於病安事件，後續會依「醫預法」做系統性制度檢討，並透過第三方專家調查釐清事件。目前已經完成第一次的實地訪查，了解感染管控流程、釐清傳染途徑，並要避免類似情況再犯，並由專家就調查結果進行根本原因分析。

劉越萍解釋，衛福部已有相關傳染病防治的規範，不過診所到底有沒有確實遵守，或是規範需要再調整，都要釐清後才能重源頭補強。

C肝群聚經擴大回溯1118人採血後，截至16日再新增確診7人，目前累計20人。新增7例為4男3女，板橋4例、土城及樹林各2例，年齡分布在40至70多歲，皆有多次前往注射病史。2人有輕微症狀如疲倦、肚子不舒服，另外5人無症狀，由衛生局協助轉介就醫，目前皆在家休養中。