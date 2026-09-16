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桃機管制區內台味辦桌席 美食手路菜國門飄香

中央社／ 桃園機場16日電

「請世界吃桌．機場好饗宴」今天中午在桃機登場，結合機場特色餐飲，首次在管制區舉行台味十足的辦桌活動，從手路菜、台灣小吃到現場表演，讓傳統辦桌文化在國門展開全新體驗。

「請世界吃桌．機場好饗宴」中午準時開桌，活動由交通部長陳世凱、桃園國際機場公司董事長陳彥伯、觀光署長陳玉秀等人換上圍裙逐桌上菜揭開序幕，現場搭配「明華園日字戲劇團」演出「麻姑獻壽」，還有台味那卡西樂團演出及賓果遊戲，吸引旅客圍觀、駐足拍照，對在機場管制區出現辦桌場景感到新鮮。

陳世凱致詞表示，他在邀請外國友人來台時常會準備美食地圖，因為「美食就是台灣的名片」，現在到機場也能品嚐不同地方的在地美食。辦桌是台灣特有的飲食文化，機場不只是交通場域，也是與世界交流的第一線，這次將辦桌帶進機場，是公私協力推動觀光的實踐，期待未來有更多公私部門一起努力，把桃機變成讓世界認識台灣的窗口。

活動創意協力單位的中華文化總會副會長江春男指出，文總很努力把台灣文化帶到國際，而昇恆昌一直是文總在機場推動台灣文化的重要夥伴，他也期盼透過辦桌這項台灣代表性的宴席文化，讓世界看見台灣。

主辦活動的昇恆昌免稅商店總經理江建廷說，美食是旅客認識台灣最直接的文化體驗，2018年取得第二航廈C區營運權後，陸續擴建4樓美食廣場、打造C3「街口食趣」候機室，引進台灣特色餐飲及精品咖啡、米其林必比登推介餐廳，延續C區綜合免稅店ROT招商案規劃理念，今天攜手三立電視全球首創辦桌實境秀節目「請世界吃桌」，盼將機場作為推廣台灣美食與觀光的國門平台。

江建廷指出，「桃機聯名辦桌菜」由實境秀節目「請世界吃桌」的「阿男師」洪俊男操刀，邀請作家楊双子、桌球選手高承叡、YouTuber等共同出席，餐食集結小王煮瓜、阿城鵝肉及瑞記海南雞等機場內人氣料理，並搭配鹹蛋糕、地瓜球、車輪餅及黑糖奶茶，從辦桌手路菜到熟悉的台灣小吃，讓旅客進入桃機都能品嚐到台灣味。

桃機 辦桌 美食

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