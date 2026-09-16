胎兒臍帶繞頸 孕婦警覺胎動減少速就醫順利產下男嬰

許姓產婦產檢時曾發現胎兒有臍帶繞頸，日前她發覺胎動明顯減少就醫，經醫院評估後安排接生，順利產下男嬰。醫師提醒，胎動是胎兒重要健康指標，若出現明顯變化時不宜輕忽。

國軍台中總醫院今天舉辦衛教記者會，會中邀請許姓產婦一家人出席分享就醫及生產歷程，院方還送上自行設計的新生兒專屬帽毯，共同分享迎接新生命的喜悅。

許姓產婦表示，產前檢查時，曾發現胎兒有臍帶繞頸及臍帶扭轉情形，日前懷孕36週時察覺胎動與平時不同，內心既焦慮又擔心，因此立即前往醫院檢查。許姓產婦接受胎心音監測，經醫療團隊評估後收治住院待產，順利自然產下一名男嬰、狀況穩定。

婦產科醫師張嘉慶表示，胎動是觀察胎兒健康的重要指標，雖然每名孕婦感受到的頻率與型態不盡相同，仍應掌握胎兒平時的活動規律。多數臍帶繞頸不會造成危險，但若合併臍帶扭轉、受壓或血流異常，可能影響胎兒氧氣供應，因此胎動出現明顯變化時不宜輕忽。

院長施宇隆表示，醫療照護不僅在於守護母嬰健康，更應從孕期、生產到產後提供連續支持。這份新生兒專屬帽毯代表醫療團隊的心意與祝福，為寶寶與家人留下珍貴的出生紀念，醫院將持續深化母嬰親善照護，陪伴每個家庭安心迎接新生命。