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新北診所C肝群聚案 外部調查報告年底前出爐

中央社／ 台北16日電

時隔9年國內又爆發診所C肝群聚案，目前已有20人確診，持續採檢中。衛福部依法啟動外部調查，釐清事件的系統性原因，評估現行制度瑕疵所在，將於今年底前提出報告。

新北「安泰淞鶴診所」C肝群聚案召回1118人免費檢驗是否感染C肝，昨天再新增7名確診者，截至目前累計20名個案，衛生福利部疾病管制署以目前陽性率約1.5%預估，最終確診個案可能上看30例至40例。

衛福部醫事司司長劉越萍今天下午出席響應2026年世界病人安全日「病人安全周啟動暨成果發表會」，她會前接受媒體聯訪指出，這次C型肝炎群聚也屬於病安事件。

劉越萍說，已依「醫療事故預防及爭議處理法」規範，進行系統性制度檢討，透過第三方專家調查釐清事件原因；疾管署日前已會同專家赴現場勘查，重點在於檢視感染流程與傳播途徑，防範類似事件再次發生，目前正與相關專家共同討論。

現行已有傳染病防治相關手段與規範，對於未來是否會修正退場機制或加強管制力道，劉越萍直言，需先釐清究竟是院所「未遵守規定」，抑或是「規範不夠清楚」，釐清問題後才能確認制度該如何順理與調整。

至於調查報告時程，劉越萍表示，疾管署已先對外說明初步調查情形，但深層的根本原因分析牽涉流程釐清與充分討論，最快需耗時2至3個月，預計差不多年底前會有結果。

世界衛生組織（WHO）自2019年起，將每年9月17日訂為「世界病人安全日」。衛福部長石崇良指出，今年以「為非傳染性疾病提供安全照護」為主題，根據統計，全球死亡人數中，有74%死於非傳染性疾病（NCD）。

石崇良說，台灣國人10大死因中，也有7項屬於NCD，政府目前已針對相關議題推出「健康台灣888」政策，但NCD的照護中，「安全」是最基本的原則，從預防、篩檢、診斷、治療，到長期照顧等階段，都要有正確的治療、減少不必要的住院等，後續也會融入888計畫內推動。

新北 診所 衛福部

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