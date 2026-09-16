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咳到肺炎找無病原 三總快速PCR揪出退伍軍人菌

中央社／ 台北16日電

一名71歲男性咳到肺炎，傳統檢驗一度找不出病原，三總醫療團隊快速PCR立功，揪出退伍軍人菌，精準診斷縮短治療等待，後續胸部X光顯示肺部病灶逐步改善，個案已順利出院。

抗生素是治療細菌感染重要武器，隨抗藥性問題日益嚴峻，部分藥效漸降，增加治療難度、住院時間及死亡風險。三軍總醫院感染及熱帶醫學科主治醫師吳瑞欣今天在記者會表示，感染治療應透過快速精準診斷，儘早找出病原並選擇合適抗生素，提升治療成效，減少不必要用藥。

吳瑞欣分享近期在臨床遇到的特殊案例，是一名71歲男性因咳嗽、黃痰、畏寒、發燒及全身無力就醫，胸部影像顯示左肺明顯肺炎變化，電腦斷層發現大片肺部實變及毛玻璃狀陰影，從發炎指數等數據都能證明個案感染情況嚴重，但不管是抽血、痰液、尿液檢查等，均未明確找到致病菌。

醫療團隊改採用症候群式多重核酸檢測，也就是快速PCR，在呼吸道成功偵測退伍軍人肺炎桿菌，醫療團隊及早確認病原、調整治療策略，後續胸部X光顯示肺部病灶逐步改善，患者順利出院。吳瑞欣表示，這個案例說明了感染診斷不能只仰賴單一檢驗。

當臨床高度懷疑感染、但傳統檢查未能提供答案時，快速分子檢測可成為重要輔助工具。吳瑞欣指出，感染治療分秒必爭，尤其敗血症可能快速惡化，除了及早給予抗生素，更需盡快確認病原，根據研究顯示，每延遲給予抗生素1小時，死亡率就會增加1.04至1.09倍。

吳瑞欣表示，傳統培養、菌種鑑定及藥物敏感性試驗通常需要較長時間，部分完整結果可能需數天才能取得，在結果確認前多先使用經驗性廣效抗生素；快速PCR可從同一份檢體同時檢測多種病原，部分檢測約1小時就能提供結果，協助醫師及早調整治療。

吳瑞欣提到，目前快速PCR檢測1個項目要價約新台幣1000元，以肺炎為例，費用可能需1萬元，多數是健保給付為主，由於要價不菲，醫療團隊都是依據患者需求選用，不可濫用，多數醫學中心都有這項檢測技術，地區醫院可能還沒有相關技術。

吳瑞欣指出，快速分子檢測仍無法完全取代傳統培養及藥物敏感性試驗。理想做法是以快速檢測掌握病原、爭取治療先機，再搭配傳統培養及藥物敏感性試驗，進一步確認病原及抗藥性，兼顧速度與精準度。

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