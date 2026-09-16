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中國信託「臺灣夢」前進淡水鄧公為弱勢孩童撐起溫暖避風港

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中信慈善基金會「臺灣夢計畫」今赴淡水鄧公社區築夢基地進行掛牌，衛福部社工司司長楊雅嵐（後排左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左四）及新北市長副市長劉和然（後排左六）等人親臨參與。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會「臺灣夢計畫」今赴淡水鄧公社區築夢基地進行掛牌，衛福部社工司司長楊雅嵐（後排左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左四）及新北市長副市長劉和然（後排左六）等人親臨參與。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）今（16）日在新北市鄧公社區舉辦「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱「臺灣夢計畫」）社區築夢基地掛牌儀式，為弱勢孩童打造安心學習、探索夢想的成長據點。孩子們也帶來精采的星空鼓組曲－「那魯灣」，展現多元課程的學習成果。

距離淡水捷運站不遠的鄧公社區，礙於就業環境條件，部分孩童面臨課後無人看顧與生活資源匱乏等困境。其中阿守家裡甚至連冰箱都沒有，過去常靠調理包與罐頭果腹，直到阿守加入鄧公社區築夢基地後，不僅能吃到熱騰騰的飯菜，且在完成心願向志工學會包水餃的那天，露出了久違的笑容。

孩子們在鄧公社區築夢基地中，不僅有營養師把關餐食，志工也安排書法、編織、烏克麗麗等多元課程，並積極連結在地資源，邀請淡江大學學生提供孩子英語教學與課後陪伴，還與淡水古蹟博物館合作，培養孩子成為「小小古蹟導覽員」，幫助孩子從生活中探索興趣、建立自信。

中信慈善基金會董事長辜仲諒今日親自出席掛牌儀式，除了再次感謝志工們無私奉獻，還提到透過多元課程的引導，能幫助孩子們找到夢想，而當這些夢想匯聚，也變成了全臺灣人的夢想，這正是「臺灣夢計畫」命名的初衷。衛生福利部社會救助及社工司司長楊雅嵐亦肯定中信慈善基金會做為民間助力，持續健全社區的兒少照顧網絡。新北市副市長劉和然指出新北市目前已有4個「臺灣夢計畫」社區築夢基地，特別感謝中信慈善基金會持續與地方攜手扶助孩子安心成長。

今年適逢中國信託成立60周年，「臺灣夢計畫」也邁入第12年，迄今已累計幫助近153萬人次。根據「臺灣夢計畫」2026年最新成效，92%計畫照顧兒少來自弱勢家庭，其因家中壓力，中重度沮喪比例是一般生的2倍。透過志工持續陪伴，已有94%心情狀況改善，更有93%的孩子對未來有了夢想。下個月「臺灣夢」版圖將進一步擴展到彰化縣外中社區，屆時全台社區築夢基地將達35個。

中國信託 淡水

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