水價凍漲32年 台水揭調整「時機」…將研議連動指數水價調整機制

自來水價遭凍漲32年，但各項營運成本都增加，台水繼去年虧損51億元後，今年預計虧損64億元，台水先前已向經濟部提出水價調漲方案，但台水董事長李嘉榮16日也坦言現在不是適當時機，經濟部也要求台水檢討，與適合的指數連動，做為水價調整的依據。

台水今年1至8月虧損約45億元，預估今年虧損69億元，但台水表示，將透過成本管控措施，目標將全年虧損控制在63至64億元。至於水價調整方案，已提報水利署及經濟部，經濟部要求研議可連動的調整機制 ，後續將持續檢討，目前尚無明確調整時程。

李嘉榮表示，水價調整要避免影響總體經濟，經濟部四家國營事業比較起來，經濟部應該是優先關切中油及台電，水價的部分，「我們等待時機」，經濟部請台水檢討，研究指數連動機制，不致於一凍就是20、30年，台水將進一步檢討研議。

至於水價調整時機，李嘉榮說，之前本來有幾次似乎可調整的跡象，但往往遇到選舉，價格的調漲變得敏感，「如果沒有選舉的話，或許就是可能的時機」，其次，台水也希望整體大環境是平穩的情況下再調整，不要幾家企業一起調漲，「在經濟維持成長，電價費率也穩定的前提下，調整水費對社會的衝擊不會太大時」，應該是比較好的時機。

台水多元開發能源項目，目前綠能開發每年可帶來約1.03至1.3億元收入。現有太陽光電有135處、約72.87MW，規劃115至117年間再增加60.06MW 小水力現有3處約2.35MW，另有5處新案場建置中，完成後可再增加約4.9MW容量，未來2至3年仍將持續擴增綠能案場。

同時也進行不動產活化，目前提供3處社會住宅基地，住都中心仍在規劃階段，尚未正式與台水簽約，簽約後3處社宅基地預估年租金收入可達576萬元，目前每年已節省地價稅約563萬元。

其他不動產租金收入主要來自高雄苓雅區五福宿舍基地、前鎮區西甲加壓站用地及其他零星活化案件，作為商場、充電樁停車場等用途，每年創造租金收入約1.03億元。

台水表示，台水多數土地位於水源水質保護區及自來水特定目的事業用地，開發條件較受限制，但仍持續盤點具活化潛力資產，如市區基地的合作開發、老舊辦公廳再利用等，以每年租金收入增加200萬元以上為目標。太陽光電設置主要利用淨水場池頂、屋頂及閒置空間，並不影響供水，未來仍有擴充空間。