新自強號車廂外壁太髒遭畫史努比 台鐵：已清除、加強巡檢

1列EMU3000型新自強號近日因車廂外壁太髒，遭民眾畫上史努比等圖案。台鐵今天表示，依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，接獲通報後已緊急清除，將加強車廂巡檢。

台鐵公司透過文字說明，針對昨天第110次編組1車（ED3291）車廂髒被作畫案，公司依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，因此該編組原定於當晚抵達潮州基地時進行車廂大洗，但受外在天候環境因素影響，使車廂外壁提早髒污並遭作畫。

面對EMU3000型新自強號車身被畫上史努比與肥嘟嘟左衛門等圖案。台鐵表示，在接獲外觀遭作畫通報後，已立即派員緊急清除完畢，為避免類似事件再次發生，車輛除定期車廂外壁清洗外，並責成檢修單位加強車廂外觀巡檢，以確保車廂外觀清潔。