快訊

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

剴剴案社工二審開庭檢稱判2年太輕 社工界嘆已盡力：無保證人地位

聽新聞
0:00 / 0:00

新自強號車廂外壁太髒遭畫史努比 台鐵：已清除、加強巡檢

中央社／ 台北16日電

1列EMU3000型新自強號近日因車廂外壁太髒，遭民眾畫上史努比等圖案。台鐵今天表示，依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，接獲通報後已緊急清除，將加強車廂巡檢。

台鐵公司透過文字說明，針對昨天第110次編組1車（ED3291）車廂髒被作畫案，公司依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，因此該編組原定於當晚抵達潮州基地時進行車廂大洗，但受外在天候環境因素影響，使車廂外壁提早髒污並遭作畫。

面對EMU3000型新自強號車身被畫上史努比與肥嘟嘟左衛門等圖案。台鐵表示，在接獲外觀遭作畫通報後，已立即派員緊急清除完畢，為避免類似事件再次發生，車輛除定期車廂外壁清洗外，並責成檢修單位加強車廂外觀巡檢，以確保車廂外觀清潔。

台鐵 史努比

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

原來南港曾有一座「火車王國」！「南港調車場」每天調度 70 列次，2005 年停用後成全台首例國營主導都更案

救護車卡路口乾等20秒！彰化6汽機車不讓路 警方：最高罰3.6萬吊照

騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

停駛近 5 年終於回來了！「山城最美鐵道」集集支線走過 921、豪雨重創，終於迎來全線復駛

相關新聞

7歲男童高燒5天 開刀驚見肺部如「爛蘋果」壞死

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶至台中光田綜合醫院，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

杜鵑颱風最快下午生成！將大角度轉向 下周一暴風圈籠罩日本關東、東北

杜鵑颱風將生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準杜鵑整合速度較慢，目前仍然是熱帶性低氣壓，最快今天下午可增強為輕度颱風。

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

PLG職籃執行長「黑人」陳建州昨傍晚突發急性心肌梗塞，緊急送台大醫院搶救，接受心導管手術並置放支架，目前轉入加護病房觀察，最快明天出院。振興醫院提醒，心肌梗塞症狀不一定只有胸痛，只要出現「腹部以上不適或異常悶痛」都應提高警覺，切勿自行休息觀察，應立即撥打119或赴急診，爭取黃金時間打通血管。

交通安全月機車零違規抽獎響應熱烈 公路局：違規件數較去年降80%

115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人，機車安全健檢活動也同步熱烈進行。公路局指出，活動開跑後，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%，盼民眾持續維持零違規紀錄。

4縣市大雨特報！ 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時針對4縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日台南、高雄、屏東地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

很多人都做錯！遙控器電池不能只換1顆 專家教正確做法

家中遙控器反應變慢、按了半天沒反應，不少人第一時間會先換掉其中一顆沒電的電池，只求能恢復使用就好。不過，日本網站提醒，這種「只換一顆」的做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。